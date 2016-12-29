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В 2016 году во дворах Минска стало в 3 раза меньше автохлама

29 декабря 2016 20:46
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Новости Беларуси. В минских дворах стало меньше автохлама. Только в 2016 году городские службы вывезли 800 брошенных автомобилей.

Еще 400 внесли в черный список: они находятся на контроле в соответствии с законодательством.

По сравнению с прошлыми годами, когда ликвидировать приходилось по 2500 авто, ситуация намного лучше. Кроме того, если раньше был довольно высокий процент машин, которыми хозяева заниматься не хотели и отправляли на свалку, то теперь все больше автовладельцев стараются починить своих железных коней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Герасимчук, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Работа проводилась и проводится в этом направлении. Большую помощь оказывают сами граждане через портал 115.бел. Там есть рубрика «Брошенный автохлам», куда люди активно присылают свои фотографии с адресами, где эти машины стоят.

# общество # Автомобили

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