«Восприятие людей, дружбы, любви – всё другое»: Николай Басков за неделю до 40-летия отвечает на «Простые вопросы»

Николай Басков, певец, народный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Николай Викторович, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Вы знаете, получил недавно по электронной почте такое объявление, рекламирующее Ваш концерт в Минске, там написано дословно следующее: «Грандиозное шоу, в котором Николай Басков намерен перещеголять Киркорова, Лазарева и даже «Ленинград». Ладно, Киркорова, Лазарева, но «Ленинград»-то как? Или это – выдумки наших рекламщиков? Николай Басков, народный артист Российской Федерации: Я, во-первых, ни с кем не соревнуюсь, потому что мне кажется, что каждый артист – это своя индивидуальность и своя уникальность. Я не знаю, может быть, так организаторы накачивают информационное поле, но, по сути, Вы знаете, мы все – самодостаточные артисты и каждый знает, что готов показать своему зрителю. Посмотрите, я узнал о том, что Вы будете менять, не знаю, в кавычках или серьёзно – шесть масок и в финале выйдет просто артист, который будет один на один общаться с публикой.



Николай Басков:

Я буду не менять маски, я буду менять образы, как бы. Образы, в которых чувствуется такое течение человеческих образов. Каждый из нас хочет быть победителем, каждый из нас хочет быть успешным, каждый из нас хочет быть романтиком. Каждый из нас хочет радовать людей, быть праздником, например, быть светом, быть триумфатором. К концу шоу ты устаёшь, потому что всё время ты в каких-то образах, в конце я выхожу такой, как есть и с теми песнями, которые уже стали определёнными большими хитами.

И там, естественно, когда уже иду собирать цветы или там ещё что-то, там я уже такой, как я есть – Николай Басков. Ну, Вы сами подводите какой-то итог этой работы или, скажем, какую-то черту, или какую-то точку – всё-таки, в преддверии, скажем так, юбилея, который мужчинам ни в России, ни в Беларуси не принято отмечать и поздравлять. Николай Басков:

Так вот, я и не отмечаю, я делаю концерты до юбилея и потом уезжаю. Уезжаю, чтобы никто меня не слышал и не видел, и потом я продолжу свой тур уже, начиная с Санкт-Петербурга, потом вся Прибалтика и, естественно, Беларусь. Всегда бывают моменты, когда надо остановиться и накопиться, чтобы было, что сказать зрителю. Вот сейчас, может быть, тот момент, когда я знаю, что я хочу сказать зрителю. Ведь даже все песни, которые там я пел 10-15 лет назад, они уже по-другому исполняются, поменялся голос, поменялось владение ситуацией на сцене – это всё приходит с годами.



А вот по поводу голоса позвольте такой вопрос: Вы, оказывается, защитили кандидатскую работу на тему: «Специфика переходных нот для голосов. Пособие для композитора». Я так понимаю, кандидатская – это не меньше 100 страниц.

Николай Басков:

Там большая книга. Естественно, я не один писал, я её писал в содружестве с авторами, которые могли это всё правильно оформить. Это, чтобы композиторы не написали чего-то невозможного для голоса или наоборот? Николай Басков:

Наоборот. Просто иногда композиторы не знают специфику исполнения, не знают специфику переходных нот у разных голосов, у разных певцов. Особенно, например, современные композиторы, которые пишут мелодию, которую вот – в голову ударило и вот, значит, так надо петь. Это не Чайковский, Беллини и Верди, которые умели правильно распределить возможности голоса, потому что они, кстати, в большинстве случаев сами занимались вокалом и пели, чтобы понимать, как выдержать напряжение тесситуры, и чтобы артист не устал. Ведь пение – это же не соревнование. Николай Викторович, если можно, проясните для меня ситуацию. С точки зрения спорта я совершенно точно знаю много примеров, когда люди физически неподготовленные через тренировки могут добиться и стать профессионалами в том или ином виде спорта. Что касается голоса – формально это тоже, в общем-то, мышца, часть человеческого организма. Но мне кажется, что вот тут-то натренировать ничего нельзя – или дано от рождения, или от Бога, как уж Вам угодно.



Николай Басков:

Я бы сказал, это – как красота. Вот, если родился человек красивый – сейчас, естественно, можно, благодаря всем технологиям как-то и то изменить, и это изменить, и всё. Но, если он родился с определёнными пропорциями лица, тела, рук, ног – то это заложено. Дальше всё зависит от того, как он будет использовать это.

А когда Вы поняли, что у Вас такой сильный, красивый голос? Вы в хоре же пели, наверное, в школьном? Николай Басков:

Да я с детства пел, я пел с детства. Но, когда Вы поняли, что у Вас это получается сильнее, лучше и значительно более красиво? Николай Басков:

Ой, я никогда не думал, что у меня получается лучше. Я знаю, что есть огромное количество певцов и молодых артистов, которые поют лучше меня. Ну, хорошо, в детском хоре Вы же поняли, что вот Вы получше, чем другие ребята поёте? Николай Басков:

Я долго сомневался, пока меня не взяли в стажёрскую группу Большого театра. Когда меня прослушал, ныне покойный, выдающийся дирижёр Марк Эрмлер и сказал, что: «Мы Вас берём и даём спектакль». Я помню, мои родители тогда очень удивились, у них был шок – как, в Большом театре? Но вот потом так жизнь закрутилась, что, как бы, полностью… Хотя, нет, я попел, я пел в Римской опере, и в Мадридской опере, и в театре Лисеу я выступал, и на фестивалях разных, и во Франции я пел, в Карнеги-холле и в Линкольн-центре, и в Греции – как классический певец и выступая с Монсеррат Кабалье.



Я читал, что Монсеррат Кабалье написала о Вас: «Николай для меня, как музыкальный сын. Он – моя гордость». А недавно я видел какой-то документальный фильм о Нонне Мордюковой и её знакомые рассказывали, как в самом начале Вашей карьеры она просто влюбилась в Вас и тоже у неё было материнское какое-то чувство. Я думаю, что, наверное, наряду с тем, что у Вас большое количество поклонников и поклонниц совершенно разных возрастов, Вы сталкиваетесь с тем, что огромная часть и, наверняка, большая из них, выросла на том, что испытывают к Вам какое-то материнское чувство.

Николай Басков:

Ну, чаще всего я чувствую, что испытывают состояние, что я – родной человек. Вот как будто я – родственник, брат, сын, дядя. Николай Викторович, а Вы чувствуете себя взрослым? Николай Басков:

Нет, совершенно. В то, что мне – 40, я совершенно не верю. Мне кажется, что мне, ну, с натяжкой, под 30. Вы знаете, у меня был такой разговор с моим товарищем, нашим общим сверстником, он говорит: «Я сижу на совещании и у меня такое впечатление, что я – мальчишка, который всех взрослых провёл, что я вот затесался здесь случайно». Притом, что ему уже за 40, в общем-то. У Вас не бывает такого ощущения среди своих коллег, может быть, такого же возраста, как и Вы? Николай Басков:

Нет, у меня другое ощущение. У меня ощущение того, что я думал, что жизнь очень длинная и долгая. Что 40 не наступит никогда. Николай Басков:

Нет, что наступит, но это как-то будет по-другому. Я не ожидал, что так всё. Притом, представьте, особенно, вот я беру свой пример: поезда, самолёты, мероприятия, праздники, свадьбы, дни рождения, съёмки новогоднего «огонька» – всё так быстро. Новый год, потом 8 марта, потом летом какие-то фестивали, осенью, обязательно, День полиции, потом «Золотой граммофон», «Песня года» и опять Новый год. А! Как? Где этот год? Его нет.



Николай Викторович, ну вот посмотрите, мужчина где-то с 30 до 40, ну, может, чуть позже разово переживает кризис среднего возраста. В общем-то, Вы – крайне успешный человек, может быть, что-то не сложилось, скажем, в житейском плане. Но Вам, наверное, кризис среднего возраста не грозит. Или было что-то похожее?

Николай Басков:

Да как сказать. Понимаете, мы иногда очень много всего хотим, конечно, мечтать не вредно, в любом случае, но мне кажется, всё-таки, Божий промысел существует у каждого человека и у нас у каждого свой путь на земле. Нельзя говорить: что-то не успел. Так складывалась, наверное, ситуация, складывалась жизнь и что-то в ней менять было невозможно, потому что я познавал свой путь и через успех, и через предательство, и через проблемы какие-то. Поэтому мой мозг сегодняшнего, 40-летнего и мозг 30-летнего, я уже о 20-летнем не говорю – это колоссальная разница. Восприятие людей, восприятие ситуации, восприятие дружбы, любви, отношений. Это всё – другое. Мне кажется, что самый прекрасный возраст, в который может войти мужчина и знаю многих своих знакомых, которым за 60 лет, а у них рождаются дети. И они по-другому ощущают себя. Николай Викторович, но Вы производите впечатление, знаете вот, оптимистичного по-детски. Я видел много раз ситуацию, ну, на репетициях, на сценах, в тех мероприятиях, которые мог наблюдать – Вы всегда поёте даже за кулисами. Другие берегут голос, там как-то собираются, бурчат. Вы всегда радуетесь, хохочете громче всех, поёте по поводу и без повода. Николай Басков:

Ну, а как? Это же моё внутреннее состояние. Ну, Вы же понимаете, как Вы отличаетесь от всех? Николай Басков:

Я об этом не думаю, если честно. Я живу своей жизнью и стараюсь так, чтобы мне было комфортно. Поэтому, если я хочу петь, я пою. Если я хочу смеяться или рассказывать какие-то анекдоты, я смеюсь. Если я прихожу на какие-то мероприятия и, если, когда мне президент Дмитрий Анатольевич Медведев вручал звание, мне захотелось спеть, когда мне вручали, то я спел. А что – время ушло, всё, потом это не повторить.



Бывает, что Вы горюете, как бы, сами себя съедаете?

Николай Басков:

Конечно. Бывает. Но я это стараюсь с каждым годом от себя это убирать, потому что уже доказано учёными и я читал много философских книг, что настрой человека, мысль – это очень важно. Ведь мозг наш, я прочитал, реагирует на все импульсы. Страхи человеческие – это залог того, что Вы обязательно попадёте в эту ситуацию. Подождите, но вот, к примеру, то, что, наверное, всем достаётся в жизни, хотя, есть такие примеры очень красивых девочек, очень красивых мальчиков, которые никогда в жизни не страдали о неразделённой любви, потому что они всегда были успешными у противоположного пола. Вы страдали когда-нибудь от неразделённой любви? По тому, что Вы задумались, я понимаю уже ответ. Николай Басков:

Понимаете, как интересно. Я просто очень рано стал знаменитым и, естественно, в этой ситуации я уже не помню, что больше нравилось людям во мне: я сам, мой внутренний мир или моя популярность. Я вниманием никогда не был обделён, как бы, я нравился всегда. Вы очень прилично похудели, вы говорите, 10 килограммов? Николай Басков:

Ну да, а что, перед шоу – надо же и танцевать, и быть лёгким. Я бы не рискнул это спросить, но вот читал Ваше интервью в одной газете. Вы говорите о том, что: «Да, я нравлюсь любой, что полной, что худой. И в 40 лет уже неважны, между прочим, многие аспекты, которые в 20 или 25 лет…» И тут Вы говорите, Вас не спрашивают: «Даже секс другой становится. Уже хочется не технический, а желанный, горячий». Мой вопрос такой: Вы знаете, есть мужчины, придерживающиеся двух точек зрения: «Всем миром движет страсть или секс» и есть те, которые говорят, что миром движет любовь, дети, продолжение семьи – возвышенные чувства. Понятно, что я Вам предложил ситуацию и Вы выберете, может быть, более красивый и приятный ответ. Но что Вы, может быть, ответите, что Вы думаете на самом деле?



Николай Басков:

А здесь ведь страсть, романтическое увлечение и… Слушайте, ну что говорить – я по жизни, как бы, встречаю людей, которые счастливы абсолютно в семье и оберегают свою семью, и при этом имеют какие-то взрывные отношения на стороне или ещё что-то.

Понимаете, жизнь – она одна. Мы не знаем, сколько нам Господь дал. Поэтому, ставить какие-то условности, запреты и советовать что-то там телезрителям, которые смотрят… Да не советовать, что, по-Вашему, движет миром? Николай Басков:

По-моему? Ну, мужчинами что движет, как Вы считаете? Николай Басков:

Нет. Мне кажется, миром движет только божественная сила. Иначе бы, если бы, я считаю, не Всевышний, уже бы мира не было бы. Какое-то есть равновесие. Хотя, если посмотреть историю, всю жизнь были войны, всё время были проблемы. Вот сейчас мы говорим тяжёлый период, а вспомните 40-ые годы, 1945. Мы же не проживали это. А наши бабушки, дедушки… Когда, например, моя прабабушка говорила, чтобы дома было, самое главное, кусок хлеба, картошка – и она уже счастлива. Просто иногда подмену счастья по-другому испытываем. Знаете, когда у меня бывает очень тяжёлое настроение или ещё что-то, у меня есть видео, когда там я хожу волонтёром, бывают ситуации там – к детям, которые больны очень серьёзными заболеваниями. И раковые больные, и дети с ДЦП. Вы знаете, после этого вы перестаёте думать обо всём. И чаще всего дети, когда я прихожу – они совершенно об этом не думают и не подозревают, что у них такая болезнь. Они, всё равно, смотрят по-другому. А родители… Для родителей это такая боль, что, когда мне начинает кто-то там из коллег или ещё что-то говорить: «Ой, всё, там это, пятое». Да, устал, понятно. Но мы, слава Богу, можем дальше двигаться, можем работать. У нас есть возможность преодолевать себя и, если есть здоровье, любить его и стараться поддерживать себя.



Николай Викторович, весь мир обсуждает развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. Вы, когда смотрите это обсуждение, Вам любопытно или Вы, что называется: «Как я их понимаю».