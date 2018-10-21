Александр Лукашенко – студентам ГрГУ: Добавляйте опыта и знаний каждый год, хотя бы понемножечку

Новости Беларуси. На неделе о молодежи на самом высоком уровне говорили в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Университетов, как Купаловский в Гродно (скажем так, широкого профиля, без определенной специализации, но со словом «государственный» в названии, что в подсознании равно «знак качества»), в нашей стране девять: БГУ в Минске, по одному в каждом областном центре, плюс Полоцкий, Барановичский и Полесский, который в Пинске. Это только ВУЗы широко профиля. То есть система высшего образования выстроена так, что смысла ехать за дипломом из региона в Минск – никакого. Качество обучения должно быть одинаково высоким что в столице, что в областях и районах, различия – в деталях и специализациях. Таково требование Президента, который, напоминаем, первое высшее получил в Могилевском государственном педагогическом институте.

Кстати, Гродненский университет тоже начинался как профильный – учительский. Полтора года, и вуз отметит 80-летие. Среди выпускников – Валентин Байко, Юрий Сенько, Олег Слижевский, Иван Тихон. Кстати, ректор БГУ Андрей Король также окончил Купаловский университет. Родом из Купаловского и его нынешний руководитель Ирина Китурко, которую Александр Лукашенко согласовал на должность в декабре 2017 года. Тогда Президент пообещал провести несколько встреч со студентами, в очередной раз подчеркнув, что именно они будут определять вектор развития страны. Сказано – сделано. Уже в марте 2018 года – большая встреча с творческой молодежью, июнь – традиционный бал выпускников вузов. На уходящей неделе – круглый стол в Купаловском университете.

Но давайте смотреть шире и дальше: практически на каждом крупном мероприятии Президент говорит о молодежи. Только в 2018 году: в ходе рабочей поездки в Оршанский район – о дополнительных условиях, чтобы молодые люди не уезжали из малых городов и районных центров; во время посещения Брестской пограничной группы – о резерве молодежных кадров, будущей элите общества. Возьмем прошлую неделю, Форум регионов Беларуси и России: почти 20 % выступления главы государства было посвящено молодежи. Образованию, возможности честно работать, творческому развитию, патриотическому воспитанию. И, казалось бы, банальные вещи из уст Президента звучат отнюдь не банально: за молодежью будущее.

По принятой в нашей стране классификации молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 31 года (таких у нас почти каждый четвертый). В Гродно съемочная группа СТВ приехала как раз вчетвером – кстати, у нас все как подсчитали в статистике. За нашей конкретной молодежью – следующий сюжет. Алена Сырова с подробностями о том, как прошел круглый стол в Купаловском университете.

Алена Сырова, корреспондент:

Участие во встрече с главой государства приняли 80 студентов из трех ВУЗов Гродно: медицинского, аграрного и университета имени Янки Купалы. Во время общения с Александром Лукашенко затронули самые разные темы. Потому послушать интересно и полезно было не только гродненским студентам, но и молодежи в целом, в том числе и мне. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не знаю, Z вы там, Y или еще какая-то буква из иностранного алфавита. Но вы – будущее. И оттого, какими будете вы, такими будет и страна. «Эмоции просто зашкаливают»: впечатления студентов Гродненского госуниверситета от разговора с Александром Лукашенко Чуть больше трех часов длился этот искренний и теплый диалог – именно так уже по окончанию встречи охарактеризовали общение с Президентом Беларуси гродненские студенты. Хотя до начала заметно волновались, особенно те, кому предстояло презентовать главе государства университетские разработки.

Инновации прижились и активно используются, в том числе и за рубежом, принося учебному заведению существенный доход. Вот, например, «цифровой» университет – виртуальный мир ГрГУ. Здесь и расписание занятий, и лекции, и чат с преподавателями, и личный кабинет со всеми достижениями студента. Кстати, рассказал, вернее, доложил Александру Лукашенко о «цифровом университете» курсант военного факультета.

Студенты – народ прогрессивный и предприимчивый. В Купаловском университете такие качества поощряют. Как только Гродно стал безвизово доступным для иностранцев, ребята создали электронный гид по городу. Он проложит маршрут до любой достопримечательности, проведет базовую экскурсию. Пока приложение доступно на русском и английском, позже добавят польский и литовский. Кстати, аналогичный электронный гид у студентов заказал Брест.

А у этой разработки география применения еще шире. Такой спектрометр позволит выявлять болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Особая гордость Купаловского – собственный медиацентр. Помимо прекрасного технического оснащения, здесь преподают практикующие журналисты, а студенческие работы не отправляются в стол, а транслируются в региональном масштабе. Александр Лукашенко поинтересовался, насколько быстро начинающие репортеры готовы показать себя в деле. Общая для всех студентов Купаловского и его ректора Ирины Китурко мечта о студенческом городке – с учебными корпусами, спортзалами, библиотекой и лабораториями на одной территории – может сбыться. Президент поинтересовался, во сколько обойдется воплощение задумки.

Все наработки и предложения по возможности строительства подобного студгородка Александр Лукашенко поручил детально проработать, просчитать и только после этого будет приниматься решение. А вот со строительством общежитий глава государства студентам пообещал помочь. Кстати, именно этот вопрос был едва ли не самым актуальным – а решился еще до начала встречи. О своем решении глава государства сообщил прежде, чем прозвучал первый вопрос (а он, к слову, оказался очевидным). Уважаемый Александр Григорьевич, вы не так часто посещаете нашу область. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет-нет, Гродно. В области я бываю очень часто. Иногда даже никто не видит, как я бываю. Я смотрю, как вы тут сеете, убираете и некоторые вопросы. А вот в Гродно – вы правы, в Гродно я бываю реже. Продолжение здесь.

Чтобы общение все-таки приобрело статус неформального, Александр Лукашенко, опираясь на свой педагогический опыт, часто шутил и приводил примеры из собственной жизни. Например, вспомнил, как трудно давались точные науки, которые в большинстве своем по жизни почти не пригодились. На желание Президента сделать образование в Беларуси максимально практикоориентированным повлияли в том числе и студенческие годы. Александр Лукашенко: «Настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах» Обсудили и новомодные сетевые университеты, которые представляют собой объединение нескольких вузов из разных стран, по завершении которых можно получить сразу два диплома. Студенты предлагают создать сетевой университет СНГ. Президент поддержал эту идею.

Конечно, выпускников волнует вопрос трудоустройства. Ситуация на рынке такая, что за некоторых специалистов работодатель готов побороться. Речь идет в первую очередь о программистах. Но так везет не всем. Выход – работа напрямую с потенциальным работодателем. Александр Лукашенко:

Это правильное замечание. Мы кроме жизни, которая вас всегда востребует, должны тоже еще двигаться в этом направлении. Подробнее здесь.

К слову, Президент анонсировал третью волну модернизации сферы образования и вместе с тем сообщил: бытующее мнение о том, что белорусский диплом менее качественный, чем зарубежный, неоправданно. Слова главы государства красноречивее всего подкрепляют цифры – в 2017 году получали высшее образование в Беларуси более 19 тысяч иностранных студентов. От идеи поучиться за рубежом Александр Лукашенко никого не отговаривал, но напомнил: дома, в Беларуси, всегда ждут и найдут применение каждому, чего в чужой стране гарантировать не смогут. Александр Лукашенко:

Вы всегда будете там чужими, людьми второго сорта. Это – я еще раз подчеркиваю – не потому, что я вас хочу просто сагитировать. Меня тревожит эта проблема, но не настолько, чтобы уж ей так плотно заниматься. 2000 человек, которые получают там образование (может, половина из них там остается) – это не проблема для государства. Подробнее здесь.

Кстати вопросы, звучавшие в адрес Президента в Купаловском университете, собирали, что называется, всем миром. Позже выбрали самые популярные – выходит, они отражают интересы абсолютно всех. От того тематика самая разнообразная. Спрашивали Александра Лукашенко и о сувенирах, которые привозит из командировок, и о малой родине, и о наболевшем. Может ли быть такая возможность – предоставить льготу студентам на проезд в общественном транспорте? Александр Лукашенко:

Я как президент-популист могу сказать: «Да, конечно». Но я вам скажу искренне: я не сторонник. Подробнее здесь.

Еще одна тема родилась из вопроса о создании особых условий для поступления в аграрные вузы. Президент считает, что такое скорее нужно для военных. Сейчас юноши получают отсрочку от службы на время учебы, а по ее окончанию просто не хотят служить. Александр Лукашенко предложил совместить два определенно важных дела так, чтобы не в ущерб. Президент Беларуси предложил на несколько месяцев призывать студентов в армию на летних каникулах Эдакие летние сборы для студентов. Нечто похожее успешно реализовано в компактной, как Беларусь, Швейцарии.

Александр Лукашенко:

Ну, скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы был рядом с ней мужик. Не просто в штанах кто-то ходил, а мужик. Есть ли в политике место дружбе? Ответ Александра Лукашенко Напутствие – наверное, и есть самый большой и бесценный подарок для тех, у кого в силу возраста еще попросту нет такого жизненного опыта. Зато есть желание и амбиции быть успешными белорусами. Теперь к этому прибавился еще и стимул.