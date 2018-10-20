Президент Беларуси предложил на несколько месяцев призывать студентов в армию на летних каникулах
Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зашла речь и о льготных условиях поступления. Уже три года выпускников профильных педагогических классов могут зачислять в вузы без экзаменов. В свое время так подогрели интерес к военным специальностям. К слову, более активно подтягивать к военному делу стоит всех студентов, независимо от факультета. Например, на несколько месяцев. Все-таки вопрос государственной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас, наверное, уже такой проблемы нет, особенно когда я начал мужиков критиковать, которые, как у нас принято говорить, любят скосить от армии. Ну, скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы был рядом с ней мужик.
Не послужив в армии, не пройдя вот это… я считаю, это не мужик. И поэтому я сейчас занят тем, что думаю: а как ребятам, которые поступили в вуз? Мы же им отсрочку даем, а потом им, после того, как закончат вузы, уже не хочется служить, они ищут разные способы. И я думаю: как вот все-таки их подготовить и сделать мужиками?
И я подумал (это просто мои размышления): первый курс закончил – три месяца. Или в студенческие отряды, если кто-то из вас ездит. Но три месяца у тебя есть. Давайте начальную военную подготовку: призовем ребят, оденем их в форму. Ну не три, месяц пусть отдохнет, два месяца он побудет в армии. Мы ему после первого курса дадим начальную военную подготовку. Второй курс он закончил, месяц отдохнул – мы опять его на два месяца призываем, и там уже его обучаем на будущую специальность (военную специальность). После третьего курса мы его уже на три месяца призовем. После четвертого – еще на три месяца. И он практически пройдет тот курс, но только по три месяца, не отрываясь от учебы.
Один из вариантов, я не говорю, что так будет. Еще будем советоваться с военными.
Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.