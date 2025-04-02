Долго, дорого, неперспективно, но зато свое – девиз, на который вот уже полвека молится Евросоюз. Латвия, которая лицемерно называла островецкую БелАЭС угрозой для всего континента, внезапно озаботилась строительством собственных атомных электростанций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для возведения малых модульных реакторов литовцы выделили шесть «перспективных» локаций – от побережья Балтийского моря до живописных озер, на удивление, вплотную граничащих с Беларусью.

Строительство станции литовцам обойдется в круглую сумму. Как стало известно, реализация «атомного» плана будет стоить около 3 миллиардов евро, которых у Латвии нет. А запуск предполагается не раньше чем через 15 лет. Кроме того, для осуществления проекта латвийцам, видимо, придется обратиться к Москве – специалисты подтвердили зависимость от российского урана и признались, что прибалтийские ядерные технологии оставляют желать лучшего.

Тем временем в МИД Беларуси в лучших традициях дипломатии намекнули на недальновидность балтийской политики. Ведь совсем недавно Вильнюс вел яростную гибридную войну против строительства островецкой БелАЭС, а в Литве по решению, принятому в угоду ЕС и под его давлением, был остановлен второй и последний блок Игналинской АЭС.