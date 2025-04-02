В Латвии заявили о намерении построить шесть малых атомных реакторов
Долго, дорого, неперспективно, но зато свое – девиз, на который вот уже полвека молится Евросоюз. Латвия, которая лицемерно называла островецкую БелАЭС угрозой для всего континента, внезапно озаботилась строительством собственных атомных электростанций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для возведения малых модульных реакторов литовцы выделили шесть «перспективных» локаций – от побережья Балтийского моря до живописных озер, на удивление, вплотную граничащих с Беларусью.
Строительство станции литовцам обойдется в круглую сумму. Как стало известно, реализация «атомного» плана будет стоить около 3 миллиардов евро, которых у Латвии нет. А запуск предполагается не раньше чем через 15 лет. Кроме того, для осуществления проекта латвийцам, видимо, придется обратиться к Москве – специалисты подтвердили зависимость от российского урана и признались, что прибалтийские ядерные технологии оставляют желать лучшего.
Тем временем в МИД Беларуси в лучших традициях дипломатии намекнули на недальновидность балтийской политики. Ведь совсем недавно Вильнюс вел яростную гибридную войну против строительства островецкой БелАЭС, а в Литве по решению, принятому в угоду ЕС и под его давлением, был остановлен второй и последний блок Игналинской АЭС.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Они будут убеждать своих налогоплательщиков в том, что дешевле за миллиарды евро строить и обслуживать маломощные станции у себя, иметь проблемы с потреблением всего вырабатываемого объема электроэнергии. Ее стоимость при таком раскладе не будет низкой, даже при условии раздачи на прибалтийские республики, ведь там уже давно нет крупных потребителей в виде сталеплавильных, литейных производств или цементных заводов. То есть эти издержки в любом случае через тарифы, налоги опять лягут на рядовых граждан, малоимущих и так далее.
Беларусь, несмотря на все нападки Латвии, предлагала соседям сотрудничество в области энергетики. Но рука помощи была добровольно отвергнута – прибалтийские чиновники якобы увидели в Белорусской АЭС угрозу для своих стран. Тогда Европа наивно полагала, что сможет существовать на ветряках и дешевом американском сланцевом газе. Однако реальность оказалась более суровой. Что ж, Беларусь надеется на соблюдение соседями международных норм, включая оценку трансграничного воздействия и публичные обсуждения потенциально опасных проектов.