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  • «Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси

02 июня 2018 18:24
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 июня, на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -1

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -3

Александр Лукашенко посетил учебные классы, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов.

Один из участков заставы «Брест» находится прямо в городе. В ее составе – пять пунктов пропуска. Три железнодорожные, один автомобильный и отдельный для большегрузов. Все международные. Так что нагрузка приличная. А еще граница с Польшей проходит по реке Западный Буг. Так что на воду выходят постоянно.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -6

Андрей Блескацевич, командир пограничного судна пограничной заставы «Брест» имени А.М. Кижеватова:
Постоянно надо быть начеку. В любой момент может что-то случиться. Постоянно контролируем водную гладь, режим границы проверяем. Бывали случаи, что приходилось постоянно и ночью выходить.

Пограничная группа в Бресте – одна из самых больших в стране. Протяженность всего контролируемого участка – около 350 километров. Патрулируют границу с Польшей и Украиной.

Как обстоят дела на южных рубежах – вопрос в поле зрения Президента. Александр Лукашенко сам служил в погранвойсках в Брестской области, поэтому знает все тонкости и нюансы этого дела.

Демаркация проведена полностью, включая украиснкий участок. Что в этом направлении планируют делать дальше?

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -9

Игорь Гутник, начальник Брестской пограничной группы:
Непосредственная охрана государственных границ. 18 пограничных застав, 11 отделений пунктов пропуска, пограничная комендатура «Малорита».

Обучение пограничников идет, что называется, без отрыва от производства. На месте готовят контролеров-практиков. А в целом в Институте пограничной службы каждый год обучение проходят около 600 человек.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -12

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -14

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -16

К примеру, сейчас на занятиях осваивают программу по установлению подлинности документов. У опытного сотрудника на проверку паспорта уходит меньше двух минут.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -19

Ольга Коршун, СТВ:
Такие «умные системы» установлены на пограничных постах. Буквально за считанные секунды машина может проверить паспорт на подлинность. Система анализирует более 30 параметров. И если все цвета зеленые, то и зеленый свет для того, чтобы проходить границу.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -22

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -24

Такая аппаратура установлена на всех белорусских пунктах пропуска. А в целом наше оборудование используют более чем в 130 странах. К примеру, этот аппарат создан специально по заказу Саудовской Аравии.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -27

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -29

Президенту показали, что на вооружении у современных стражей границ.

Но кроме технической, человеку в погонах не менее важна и физическая форма. 

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -32

В 2018 году пограничные службы Беларуси отмечают вековой юбилей. За это время выпало немало испытаний. Наши пограничники первыми приняли удар немецкой армии и отважно стояли на защите наших рубежей. Но и сегодня в мире достаточно вызовов и угроз, от которых порой отделяет всего несколько километров государственной границы. 

Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -35

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -37

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Товарищи пограничники! Вы – носители славных боевых традиций и должны всегда помнить об этом. Вам не надо говорить, что порох надо держать сухим. Именно пограничные войска – одни из немногих, а может быть, и единственные, которые находятся постоянно в полной боевой готовности.

Еще раз поздравляю всех вас с вековым юбилеем пограничников. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в охране рубежей нашей родины. Ура!

Сейчас, как и 100 лет назад, белорусские пограничники обеспечивают надежную защиту на всех рубежах страны.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -40

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -42

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -44

Впрочем позиции не сдают и ветераны. Шутят: мол, готовы хоть сейчас заступить в дозор. В их пользу опыт и многочисленные награды. Но армия изменилась. Небольшие одноэтажные заставы ушли в прошлое. А будущее – за мобильными и технически оснащенными бригадами.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -47

Александр Лукашенко:
Все-таки в погранвойсках готовят, допустим, мотострелков лучше. Они всегда готовы, они в бою. Я думаю, что нам надо в погранвойсках готовить больше вот этих ребят. Тем более, война ведь не будет такой, как она была когда-то: лоб в лоб, фронт на фронт. Очаги, террористы, забрасывать диверсантов... Кто лучше с ними будет бороться? Те, кто сегодня в постоянной готовности, небольшое количество человек. Поэтому и делаем мобильную армию и делаем для этой армии автомобили специальные – и всё в Беларуси.

Служить в пограничных войсках всегда считалось престижным. Профессию осваивают еще в школе. Но отбор строгий. 

Александр Лукашенко:
Таможенники и пограничники. И помните, что не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли, не каждому. Мне повезло когда-то. Генералу тоже когда-то повезло. Ходили по последнему метру нашей земли. Поэтому если вы решитесь на это, вы будете особыми людьми, которым это право будет предоставлено – последний метр нашей земли.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -50

В честь юбилея – подарки от главы государства. Продуктовые корзины, напитки, шоколад – всё это стало настоящим сюрпризом для пограничников и их семей, с которыми Президент встречался накануне. Это общение оставило массу впечатлений. Самые маленькие жители заставы получили в подарок сладости и игрушки.

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -53

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -55

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -57

«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси -59

Одним словом, поездка Президента в Брестскую область – как итог большого и временами нелегкого пути нашей пограничной службы, и как напутствие того, как двигаться дальше.

Во многом от того, что происходит на границе, зависит стабильность и безопасность всей страны.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки по Брестской области ответил на вопросы журналистов. Глава государства прокомментировал недавнее резонансное задержание инспектора по кадрам Гродненской области Сергея Ровнейко и проанонсировал новые громкие антикоррупционные разоблачения. Кроме того, Президент высказался о попытках переписать историю Великой Отечественной войны (об этом читайте здесь).

# Государственная граница Беларуси # Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ольга Коршун # Игорь Гутник # Фотофакт

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