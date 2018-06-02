«Не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли». Александр Лукашенко проверил, как обстоят дела на южных рубежах Беларуси

Новости Беларуси. Белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня, 2 июня, на торжественном построении личного состава Брестской погрангруппы и Института пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил учебные классы, а также ознакомился со специальной техникой. Президент поздравил собравшихся со 100-летним юбилеем пограничной службы и еще раз обратил внимание на международную обстановку: в мире по-прежнему неспокойно. Эта ситуация заставляет непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов. Один из участков заставы «Брест» находится прямо в городе. В ее составе – пять пунктов пропуска. Три железнодорожные, один автомобильный и отдельный для большегрузов. Все международные. Так что нагрузка приличная. А еще граница с Польшей проходит по реке Западный Буг. Так что на воду выходят постоянно.

Андрей Блескацевич, командир пограничного судна пограничной заставы «Брест» имени А.М. Кижеватова:

Постоянно надо быть начеку. В любой момент может что-то случиться. Постоянно контролируем водную гладь, режим границы проверяем. Бывали случаи, что приходилось постоянно и ночью выходить. Пограничная группа в Бресте – одна из самых больших в стране. Протяженность всего контролируемого участка – около 350 километров. Патрулируют границу с Польшей и Украиной. Как обстоят дела на южных рубежах – вопрос в поле зрения Президента. Александр Лукашенко сам служил в погранвойсках в Брестской области, поэтому знает все тонкости и нюансы этого дела. Демаркация проведена полностью, включая украиснкий участок. Что в этом направлении планируют делать дальше?

Игорь Гутник, начальник Брестской пограничной группы:

Непосредственная охрана государственных границ. 18 пограничных застав, 11 отделений пунктов пропуска, пограничная комендатура «Малорита». Обучение пограничников идет, что называется, без отрыва от производства. На месте готовят контролеров-практиков. А в целом в Институте пограничной службы каждый год обучение проходят около 600 человек.

К примеру, сейчас на занятиях осваивают программу по установлению подлинности документов. У опытного сотрудника на проверку паспорта уходит меньше двух минут.

Ольга Коршун, СТВ:

Такие «умные системы» установлены на пограничных постах. Буквально за считанные секунды машина может проверить паспорт на подлинность. Система анализирует более 30 параметров. И если все цвета зеленые, то и зеленый свет для того, чтобы проходить границу.

Такая аппаратура установлена на всех белорусских пунктах пропуска. А в целом наше оборудование используют более чем в 130 странах. К примеру, этот аппарат создан специально по заказу Саудовской Аравии.

Президенту показали, что на вооружении у современных стражей границ. Но кроме технической, человеку в погонах не менее важна и физическая форма.

В 2018 году пограничные службы Беларуси отмечают вековой юбилей. За это время выпало немало испытаний. Наши пограничники первыми приняли удар немецкой армии и отважно стояли на защите наших рубежей. Но и сегодня в мире достаточно вызовов и угроз, от которых порой отделяет всего несколько километров государственной границы. Президент Беларуси: «Пограничные войска прошли через многочисленные суровые испытания, но с честью выполнили свой долг перед родиной»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Товарищи пограничники! Вы – носители славных боевых традиций и должны всегда помнить об этом. Вам не надо говорить, что порох надо держать сухим. Именно пограничные войска – одни из немногих, а может быть, и единственные, которые находятся постоянно в полной боевой готовности. Еще раз поздравляю всех вас с вековым юбилеем пограничников. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в охране рубежей нашей родины. Ура! Сейчас, как и 100 лет назад, белорусские пограничники обеспечивают надежную защиту на всех рубежах страны.

Впрочем позиции не сдают и ветераны. Шутят: мол, готовы хоть сейчас заступить в дозор. В их пользу опыт и многочисленные награды. Но армия изменилась. Небольшие одноэтажные заставы ушли в прошлое. А будущее – за мобильными и технически оснащенными бригадами.

Александр Лукашенко:

Все-таки в погранвойсках готовят, допустим, мотострелков лучше. Они всегда готовы, они в бою. Я думаю, что нам надо в погранвойсках готовить больше вот этих ребят. Тем более, война ведь не будет такой, как она была когда-то: лоб в лоб, фронт на фронт. Очаги, террористы, забрасывать диверсантов... Кто лучше с ними будет бороться? Те, кто сегодня в постоянной готовности, небольшое количество человек. Поэтому и делаем мобильную армию и делаем для этой армии автомобили специальные – и всё в Беларуси. Служить в пограничных войсках всегда считалось престижным. Профессию осваивают еще в школе. Но отбор строгий. Александр Лукашенко:

Таможенники и пограничники. И помните, что не каждому гражданину страны дано ходить по последнему метру земли, не каждому. Мне повезло когда-то. Генералу тоже когда-то повезло. Ходили по последнему метру нашей земли. Поэтому если вы решитесь на это, вы будете особыми людьми, которым это право будет предоставлено – последний метр нашей земли.

В честь юбилея – подарки от главы государства. Продуктовые корзины, напитки, шоколад – всё это стало настоящим сюрпризом для пограничников и их семей, с которыми Президент встречался накануне. Это общение оставило массу впечатлений. Самые маленькие жители заставы получили в подарок сладости и игрушки.