Александр Лукашенко: «Настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах»

Президент отметил: готов даже к самым каверзным. К таким встречам у него особое отношение – они позволяют заглянуть в будущее. Ведь главное, чтобы в будущем страна получила высококвалифицированных специалистов, без которых не развивается ни одно государство. Секрет успеха – в сочетании теории и практики, когда окунуться в профессию можно буквально с первого курса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уделяю сейчас, будучи Президентом, много внимания переформатированию нашего высшего образования. Я пытаюсь сделать его практикоориентированным. Я настаиваю на том, чтобы до минимума было сокращено время пребывания в вузах. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за шесть и не за пять. И уже с первого, максимум – со второго, курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой или видео каким-то инструментом (в зависимости от специальности).