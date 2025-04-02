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«Машека» и МОГК вышли в полуфинал мужского чемпионата Беларуси по гандболу

02 апреля 2025 20:12
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Определились последние участники полуфинальной стадии мужского чемпионата Беларуси по гандболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

И не обошлось без сенсации! «Гомель» на своей арене проиграл дебютанту розыгрыша – МОГК. В их первой игре сильнее были гомельчане, а потом в Дзержинске победили представители Минской области. За ними остался и решающий поединок – 35:26. В третьем матче противостояния между гандболистами «Машеки» и «Кронона» сильнее были могилевчане – 35:27. Ранее в полуфинал вышли два лидера белорусского гандбола – действующий чемпион страны «Мешков Брест» и серебряный призер минский СКА.

# Гандбол

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