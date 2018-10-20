Визит Александра Лукашенко в Госуниверситет имени Янки Купалы. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненского региона. Разговор длился около трех часов и затронул немало тем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего говорили о высшем образовании. Как подчеркнул Президент, белорусская система должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Вопросы и ответы в репортаже Ольги Коршун.

Ольга Коршун, СТВ:

История этого университета началась около 80 лет назад. Мы находимся в галерее, где собраны портреты всех ректоров. Сначала учительский, затем педагогический, а Гродненским государственным этот университет стал в 70-х. Со временем он получил имя нашего известного песняра Янки Купалы. С тех пор всех, кто учит и учится здесь, называют купаловцами.

Сегодня этот вуз рекордсмен в Беларуси по количеству специальностей. Их больше полусотни! Но это не единственная особенность: здесь на «ты» с технологиями. Неудивительно, что экскурсия для главы государства началась с выставки студенческих ноу-хау. Президенту рассказали об идее цифрового университета, в котором вся информация – от расписания до личных успехов студента – доступна в один клик.

– Каждая дисциплина представляет собой электронный учебно-методический комплекс, который имеет теоретический и практический блоки с материалами для изучения. Это лекционные материалы, а так же задания для практических занятий.

– То есть тебе не надо уже ходить ни на лекции, ни на практические?

– Никак нет, товарищ Главнокомандующий. Надо. Это сделано в целях эффективности самостоятельной учебной работы студента.

– То есть кроме лекций ты опять заходишь и там эти лекции смотришь?

– Так точно.

– И кроме практических занятий в аудитории ты еще можешь планшет взять и посмотреть?

– Так точно, есть такая возможность.

А это – одна из последних разработок, электронный гид по городу. Приложение поможет туристам, которых в Гродно все больше: проложит маршрут до любой достопримечательности и даст базовую информацию о ней. Главу государства, к примеру, приглашают на экскурсию по Коложской церкви.

Вы можете видеть внешний вид церкви, также мы можем зайти внутрь. Внутри вы можете наблюдать все убранство церкви, различные объекты. Также можете прочитать информацию о них.

Такое же приложение у ребят уже заказал Брест. Кстати, в университете за год создают больше сотни научных разработок. Те, что внедрили в производство, принесли региону материальную отдачу. Хорошие перспективы и у следующей разработки.

Такой спектрометр позволит выявлять болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Нашими возможностями по созданию такого автоматизированного оборудования заинтересовались и зарубежные партнеры. В частности, из Актюбинского университета Казахстана мы получили заказ на специальный автоматизированный спектральный комплекс, который мы изготовили и успешно поставили в Казахстан.

Готовит Купаловский и журналистов. Все начиналось с минимальной базы, а сегодня это настоящий медиацентр. Свои теле- и радиостудии, кабинет периодической печати и фотожурналистики, камеры, микрофоны – одним словом, полноценная площадка практической подготовки будущих телеведущих и репортеров.

Александр Лукашенко поинтересовался, насколько быстро молодые кадры готовы приступить к делу.

– То есть вы вот сейчас журналистов из моего пула можете взять к себе на практику и их обучать?

– Хотелось бы наоборот.

Для полного счастья студентам не хватает только своего студенческого городка. Уже и проект составили, а мечта так и остается недосягаемой.