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Перевели в госсобственность и наметили шаги восстановления. Итоги рабочей поездки Президента на Оршанский авиаремонтный завод

15 июля 2018 19:41
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Новости Беларуси. Отношения государства и инвестора как воздух: с одной стороны – без него не обойтись, с другой – если начинаешь задыхаться, приходится искать варианты улучшения ситуации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Тут работают мои люди»: Александр Лукашенко вернул Оршанский авиаремонтный завод в собственность государства

Перевели в госсобственность и наметили шаги восстановления. Итоги рабочей поездки Президента на Оршанский авиаремонтный завод-1

Оршанский авиаремонтный завод – последние годы притча во языцех, к сожалению, тот самый случай, когда инвестор не просто не позволил предприятию вдохнуть полной грудью – попросту перекрыл кислород.

Регуляторы – Министерство транспорта и коммуникаций и местные органы власти – как будто самоустранились, объясняя это тем, что в собственности государства акций не осталось. В итоге, завод на краю пропасти. Дальше, если не вмешаться - пике.

Перевели в госсобственность и наметили шаги восстановления. Итоги рабочей поездки Президента на Оршанский авиаремонтный завод-4

Перевели в госсобственность и наметили шаги восстановления. Итоги рабочей поездки Президента на Оршанский авиаремонтный завод-6

Другое дело, что у нас в стране так все устроено, что не вмешаться – это просто не вариант. Потому что дело не только и не столько в экономике: каждое предприятие – это, прежде всего, люди, которые там работают. Именно поэтому решение Президента, озвученное в ходе поездки в Витебскую область, безапелляционно: Оршанский авиаремонтный завод вновь государственное предприятие. И его эффективная работа будет восстановлена.

Перевели в госсобственность и наметили шаги восстановления. Итоги рабочей поездки Президента на Оршанский авиаремонтный завод-9

Подробности о рабочей поездке на Оршанский авиаремонтный завод смотрите в видеоматериале.

«Главное – люди, склады мы построим». Александр Лукашенко поручил навести порядок на Оршанском авиаремонтном заводе

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Фотофакт

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