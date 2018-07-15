Перевели в госсобственность и наметили шаги восстановления. Итоги рабочей поездки Президента на Оршанский авиаремонтный завод

Новости Беларуси. Отношения государства и инвестора как воздух: с одной стороны – без него не обойтись, с другой – если начинаешь задыхаться, приходится искать варианты улучшения ситуации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оршанский авиаремонтный завод – последние годы притча во языцех, к сожалению, тот самый случай, когда инвестор не просто не позволил предприятию вдохнуть полной грудью – попросту перекрыл кислород.

Регуляторы – Министерство транспорта и коммуникаций и местные органы власти – как будто самоустранились, объясняя это тем, что в собственности государства акций не осталось. В итоге, завод на краю пропасти. Дальше, если не вмешаться - пике.