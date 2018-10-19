Александр Лукашенко: «Я, как Президент, хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование здесь и работали здесь»

Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко пообщался с представителями талантливой и одаренной молодежи Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор длился около трех часов и затронул немало тем.

Больше всего говорили о высшем образовании. Как подчеркнул Президент, белорусская система должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Для государства также важно вовремя заметить студентов, нацеленных на политическую карьеру с ярко выраженными лидерскими качествами. Во время общения Президент отметил, что гродненские ВУЗы являются интеллектуальными центрами не только области, но и по отдельным направлениям – всей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Управленческие навыки надо развивать. Это редкие люди, но их надо находить. Для этого существует у нас Академия управления при Президенте. Сейчас мы формируем там целостную систему отбора претендентов на получение второго высшего образования. Я поручил, чтобы оставили небольшое место для того, чтобы могли и после средней школы там получать образование, но только самые талантливые и перспективные. Если управленцы в любой стране, начиная от председателя райисполкома и заканчивая президентом, будут толковыми, образованными, готовыми исполнять свои функции, страна б удет нормальной. Подавляющее количество наших успехов зависит от того, какое управление.