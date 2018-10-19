Президент Беларуси рассказал, какое место считает самым удобным для жизни

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Гродно я бываю реже – но это потому, что вы хорошо работаете. Совсем недавно – вы, может быть, наблюдали – я был на востоке, в Могилевской области. Когда мы с Путиным летели ко мне в деревню, где я провел детские годы (можно сказать, родился), он все время сидел и смотрел в окно. Я говорю: «Что ты там смотришь?» И он с такой вот… какой-то даже не завистью, а с каким-то разочарованием, как-то убийственно говорит: «Как у тебя все ухожено».

Смотрит на поля, а уже там посеяно было особенно – они же старались уже возле Могилева лицом в грязь не ударить, поскольку приехала вся Россия, Форум регионов. А я ему говорю: «Ты знаешь, это наша не лучшая область. Можно сказать, последняя она в этом ряду. Самая лучшая у нас Гродненская область. Ты бы поехал и посмотрел на Гродненскую область, ты бы еще больше расстроился». Вот моя оценка того, что вы сделали, уже исходя их тех последних и не последних, ранних фактов из моей жизни и биографии.