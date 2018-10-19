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Президент Беларуси рассказал, какое место считает самым удобным для жизни

19 октября 2018 23:40
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Новости Беларуси. Студенты Гродненского университета посетовали, что глава государства нечасто приезжает в их город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, с Гродно у Президента связаны личные воспоминания. Впрочем, каждый уголок Беларуси по-своему дорог Александру Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал, какое место считает самым удобным для жизни-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Гродно я бываю реже – но это потому, что вы хорошо работаете. Совсем недавно – вы, может быть, наблюдали – я был на востоке, в Могилевской области. Когда мы с Путиным летели ко мне в деревню, где я провел детские годы (можно сказать, родился), он все время сидел и смотрел в окно. Я говорю: «Что ты там смотришь?» И он с такой вот… какой-то даже не завистью, а с каким-то разочарованием, как-то убийственно говорит: «Как у тебя все ухожено».

Смотрит на поля, а уже там посеяно было особенно – они же старались уже возле Могилева лицом в грязь не ударить, поскольку приехала вся Россия, Форум регионов. А я ему говорю: «Ты знаешь, это наша не лучшая область. Можно сказать, последняя она в этом ряду. Самая лучшая у нас Гродненская область. Ты бы поехал и посмотрел на Гродненскую область, ты бы еще больше расстроился». Вот моя оценка того, что вы сделали, уже исходя их тех последних и не последних, ранних фактов из моей жизни и биографии.

Президент Беларуси рассказал, какое место считает самым удобным для жизни-4

Ну, сегодня я мэру и губернатору сказал: «У вас город не зеленый». Не зеленый, и вам надо очень серьезно – особенно вам, потому что вам жить в этом прекрасном, красивейшем городе. Самое удобное место для жизни – это Гродненская область и Гродно. Надо больше деревьев высаживать.

Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.

# Рабочая поездка Президента # калейдоскоп # Фотофакт

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