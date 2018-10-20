Александр Лукашенко о студенческих льготах на проезд: «Я сторонник того, чтобы выделить средства напрямую вузу»

Новости Беларуси. Чтобы обсудить все без исключения вопросы, глава государства пообщался со студентами Гродненского университета лично, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Затронули и тему льгот на проезд в общественном транспорте. Студенты хотя и мобильные люди, но расходы чувствуются. Такие льготы уже были. Возвращаться к этой практике не планируют, но и в беде никого не бросят. Если помощь нужна, она будет адресной. Так в свое время поступили с оплатой обедов для школьников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сами определитесь, кому нужна льгота, и дайте им деньги. У меня была такая проблема со школьниками: а давайте отменим, мы не можем из бюджета платить (лет 15 назад еще, я в чернобыльской зоне был). И «мы не можем платить, давайте отменим обеды в школах». А тогда такая тяжелая была жизнь, и я же это видел. Я говорю: «Слушайте, у этого ребенка, у половины детей, особенно на селе там, в чернобыльской зоне, это единственная возможность в школе нормально поесть. Ну как мы лишим ребенка питания, это же будущее наше?» Тогда было очень тяжело, тогда мы искали эти копейки, чтобы Чернобыль преодолеть. И там, в чернобыльской зоне, я категорически запретил правительству отменять эту льготу.