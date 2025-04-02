В ЕС увеличат численность сотрудников агентства по безопасности внешних границ до 30 тыс. человек

Еврокомиссия сообщила о намерении увеличить численность сотрудников агентства ЕС по безопасности внешних границ до 30 тысяч человек. Известно, что армия пополнится айтишниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая мера планируется в рамках стратегии, направленной на защиту Европы от цифровых атак, организованной преступности и террористических угроз. При этом к 2027 году численность постоянного корпуса киберзащитников должна составить 10 тысяч человек. Также в рамках данной инициативы правоохранительные службы ЕС получат доступ к большему количеству данных для борьбы с гибридными угрозами.

В общем, Европа по-прежнему готовится к тотальной войне – не то с мигрантами, не то с хакерами, не то со всеми сразу. Только вот бремя по финансированию такой защиты вновь ляжет на плечи простых граждан. Вопрос в том, будет ли эта за 2 года экстренно раздутая армия пограничников и киберполицейских достаточно эффективной, чтобы справиться с реальными угрозами.