Женская молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение на старте второго раунда чемпионата Европы

Напомним, наша команда по итогам первого этапа квалифицировалась в лигу «А». 2 апреля соотечественницы не смогли навязать борьбу хозяйкам мини-турнира, дружине Италии. Соперницы доминировали на поле и уже к перерыву обеспечили себе преимущество в три мяча. А дальше свои лидерские позиции только наращивали. Белоруски смогли ответить лишь раз. Единственный мяч в составе нашей сборной забила Валерия Имховик. Как итог – поражение с результатом 1:7.

Сергей Русецкий, главный тренер женской молодежной сборной Беларуси по футболу:

Знали, что итальянки – фаворитки турнира, что они быстрые, хорошая атака, используют своих двух нападающих активно. Немножко мы поздно включились в игру, теряли в простых ситуациях. Конечно, в полной мере не реализовали то, что мы планировали, и то, что мы давали девчонкам. Скорее всего, сказывается первая игра и волнение. На данный момент я смотрю не на то, как мы сыграли, а на то, что у нас есть в потенциале. Мы, конечно, свою игру реализовали только на 50 %. Я думаю, нам нужно добавить уверенности, восстановиться к следующей игре, проработать ошибки, еще раз подчеркнуть то, что мы хотим от наших игроков видеть.

В следующем матче 5 апреля команда Сергея Русецкого сыграет со сборной Швеции. Только победитель квартета квалифицируется в финал континентального первенства, который пройдет в июне 2025 года в Польше.