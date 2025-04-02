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В Москве стартовал этап Кубка Леднёва по современному пятиборью

02 апреля 2025 20:50
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В Москве стартовал второй этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью. Прошли полуфинальные соревнования у женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борьбу за место в решающей стадии вели 39 спортсменок. 18 девушек вышли в финал А, в котором 4 апреля и будут разыграны медали турнира. Среди них и четыре белоруски. На втором месте в итоговом протоколе расположилась серебряная медалистка первого этапа Кубка мира наша Виолетта Гуреева. От победительницы россиянки Виктории Сазоновой она отстала всего на два балла. Также за награды поспорят наши Мира Бурая, Ирина Просенцова и Ирина Николаева.

# Спортивные соревнования

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