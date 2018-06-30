«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном

Новости Беларуси. В Минске проходит Республиканский бал выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вчерашние студенты – будущее нашей страны. 30 июня они собрались, чтобы отпраздновать начало взрослой жизни. Все подробности вечера у нашего корреспондента Алены Сыровой.

Эти ребята попали в число избранных из 63 тысяч выпускников – именно столько путевок во взрослую профессиональную жизнь в 2018 году выдали высшие учебные заведения Беларуси. Лучших представителей каждого из 52 вузов собрал Республиканский бал выпускников. Белоснежные лимузины, фраки и платья в пол, и, конечно, красная ковровая дорожка.

Платье я начала шить уже четыре месяца назад, дабы не покупать, и чтобы с кем-нибудь одинакового не было.

Я же мужчина, мне немножко попроще – костюм и все. Прическа. Мечтал с детства быть доктором, особенно – хирургом. Ну и, конечно, родители повлияли, они у меня тоже врачи.

Среди 257 ребят, приглашенных сегодня на Республиканский выпускной, наверняка есть будущие светила медицины, великие спортсмены, талантливые учителя. И, вне зависимости от освоенной специальности, люди, преданные своему делу. Каждого из них в праздничный зал привели упорство и успехи, проявленные за годы учебы. А некоторые из виновников сегодняшнего торжества и вовсе окажутся по другую сторону праздничной сцены.

Для меня сегодня выпускной президентский бал это не только праздник, но еще и работа, потому что я артист заслуженного коллектива Республики Беларусь – Президентского оркестра. Поэтому я сначала буду даже немножко по другую сторону от всех выпускников.

Всегда хотела быть полезной обществу. Всегда хотелось помогать людям. Я считаю, что профессия сотрудника органов внутренних дел – это профессия, которая отвечает всем перечисленным качествам.

Учитель должен принимать своих учеников со всеми достоинствами и недостатками. Если эти недостатки есть, их нужно исправлять. Исправлять корректно, так, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными в чем-то.

Поздравить ребят приехал Президент Беларуси. Александр Лукашенко обратился прежде всего к выпускникам и напомнил, что теперь от их успехов зависит уже не количество хороших оценок в зачетке, а жизнь и будущее целой страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – дети Беларуси. Современной, независимой Беларуси. И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее – в надежных руках. Поэтому будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше. Человек, живущий без цели – не человек. Он ничего не достигнет – ни успехов в карьере, ни материального положения, да и Родине он, наверное, мало будет полезен. Искренне желаю, чтобы оправдались ваши надежды и ожидания от взрослой жизни. Пусть этот бал – Республиканский традиционный бал – станет ярким началом вашей новой истории, где вы всегда будете такими же счастливыми, красивыми и успешными, как сегодня.

Уважаемые друзья, я много лет, приходя в этот зал, говорю людям одну и ту же фразу. Хочу ее повторить и для нынешних выпускников. Не только тех, кто присутствует здесь – это маленькая частичка тех людей, которые сегодня вступили в самостоятельную жизнь. В этой связи я хотел бы сказать следующее: уважаемые друзья, делайте все вовремя. Жизнь так насыщена. Даже я за этот небольшой, казалось бы, по меркам истории – короткий, промежуток своей жизни, увидел и почувствовал, насколько ускорилась жизнь. Поэтому очень важно не отстать, чтобы эта круговерть вас не вовлекла, и вы не потеряли жизненное ощущение. Поэтому ключевое: делайте все вовремя. Если вы сегодня что-то не сделали и отложили на завтра, в этой круговерти вы уже это не сделаете. Вчера еще можно было поправить, изменить, как-то интерпретировать по-другому, может, даже и свою цель. Сегодня в таком жизненном темпе, если можно так сказать, вас затопчет ногами. Вам некогда будет вернуться и сделать то, что вы не сделали вчера. Повторяю: делайте все вовремя, делайте ответственно, идя к своей цели и добиваясь этой цели.

После глава государства вручил награды самым лучшим из выпускников, отличникам учебы. Не остались без внимания и те, кто своим ежедневным трудом доносит знания и формирует взгляды на профессию и жизнь.