Прямой эфир

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном

30 июня 2018 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске проходит Республиканский бал выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчерашние студенты – будущее нашей страны. 30 июня они собрались, чтобы отпраздновать начало взрослой жизни. Все подробности вечера у нашего корреспондента Алены Сыровой.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-1

Эти ребята попали в число избранных из 63 тысяч выпускников – именно столько путевок во взрослую профессиональную жизнь в 2018 году выдали высшие учебные заведения Беларуси. Лучших представителей каждого из 52 вузов собрал Республиканский бал выпускников. Белоснежные лимузины, фраки и платья в пол, и, конечно, красная ковровая дорожка.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-4

Платье я начала шить уже четыре месяца назад, дабы не покупать, и чтобы с кем-нибудь одинакового не было.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-7

Я же мужчина, мне немножко попроще – костюм и все. Прическа. Мечтал с детства быть доктором, особенно – хирургом. Ну и, конечно, родители повлияли, они у меня тоже врачи.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-10

Среди 257 ребят, приглашенных сегодня на Республиканский выпускной, наверняка есть будущие светила медицины, великие спортсмены, талантливые учителя. И, вне зависимости от освоенной специальности, люди, преданные своему делу. Каждого из них в праздничный зал привели упорство и успехи, проявленные за годы учебы. А некоторые из виновников сегодняшнего торжества и вовсе окажутся по другую сторону праздничной сцены. 

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-13

Для меня сегодня выпускной президентский бал это не только праздник, но еще и работа, потому что я артист заслуженного коллектива Республики Беларусь – Президентского оркестра. Поэтому я сначала буду даже немножко по другую сторону от всех выпускников.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-16

Всегда хотела быть полезной обществу. Всегда хотелось помогать людям. Я считаю, что профессия сотрудника органов внутренних дел – это профессия, которая отвечает всем перечисленным качествам.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-19

Учитель должен принимать своих учеников со всеми достоинствами и недостатками. Если эти недостатки есть, их нужно исправлять. Исправлять корректно, так, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными в чем-то.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-22

Поздравить ребят приехал Президент Беларуси. Александр Лукашенко обратился прежде всего к выпускникам и напомнил, что теперь от их успехов зависит уже не количество хороших оценок в зачетке, а жизнь и будущее целой страны.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-25

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – дети Беларуси. Современной, независимой Беларуси. И если к естественному стремлению достичь больших высот в своей карьере, улучшить свое материальное положение у вас добавится искреннее желание быть полезным своей Родине, то ее будущее – в надежных руках. Поэтому будьте сильными. Верьте в себя, хотя бы как я верю в вас. Обязательно ставьте высокие и благородные цели, и чем выше, тем лучше. Человек, живущий без цели – не человек. Он ничего не достигнет – ни успехов в карьере, ни материального положения, да и Родине он, наверное, мало будет полезен. Искренне желаю, чтобы оправдались ваши надежды и ожидания от взрослой жизни.

Пусть этот бал – Республиканский традиционный бал – станет ярким началом вашей новой истории, где вы всегда будете такими же счастливыми, красивыми и успешными, как сегодня.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-28

Уважаемые друзья, я много лет, приходя в этот зал, говорю людям одну и ту же фразу. Хочу ее повторить и для нынешних выпускников. Не только тех, кто присутствует здесь – это маленькая частичка тех людей, которые сегодня вступили в самостоятельную жизнь. В этой связи я хотел бы сказать следующее: уважаемые друзья, делайте все вовремя. Жизнь так насыщена. Даже я за этот небольшой, казалось бы, по меркам истории – короткий, промежуток своей жизни, увидел и почувствовал, насколько ускорилась жизнь. Поэтому очень важно не отстать, чтобы эта круговерть вас не вовлекла, и вы не потеряли жизненное ощущение.

Поэтому ключевое: делайте все вовремя. Если вы сегодня что-то не сделали и отложили на завтра, в этой круговерти вы уже это не сделаете. Вчера еще можно было поправить, изменить, как-то интерпретировать по-другому, может, даже и свою цель. Сегодня в таком жизненном темпе, если можно так сказать, вас затопчет ногами. Вам некогда будет вернуться и сделать то, что вы не сделали вчера. Повторяю: делайте все вовремя, делайте ответственно, идя к своей цели и добиваясь этой цели.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-31

После глава государства вручил награды самым лучшим из выпускников, отличникам учебы. Не остались без внимания и те, кто своим ежедневным трудом доносит знания и формирует взгляды на профессию и жизнь.

«Верьте в себя хотя бы так, как я верю в вас»: Президент Беларуси на Республиканском выпускном-34

Алена Сырова, СТВ:
Ребят ожидает праздничный концерт. А уже завтра – взрослая жизнь, взрослые решения, от принятия которых зависит то, каким будет будущее нашей страны.

# выпускной-2017 # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 тысяч пачек мороженого: как в Минске отметили 80-летие белорусского пломбира
30 июня 2018 17:29

30 тысяч пачек мороженого: как в Минске отметили 80-летие белорусского пломбира

«Люди, за которых не будет стыдно в войсках»: более 500 офицеров 30 июня получили лейтенантские погоны в Военной академии
30 июня 2018 14:56

«Люди, за которых не будет стыдно в войсках»: более 500 офицеров 30 июня получили лейтенантские погоны в Военной академии

У белорусских школьников заканчивается период бесплатного проезда
30 июня 2018 14:11

У белорусских школьников заканчивается период бесплатного проезда