Александр Лукашенко пообещал, что строительство нового общежития в Гродно продолжится

Новости Беларуси. Сейчас в мире набирают популярность сетевые университеты. Это объединение нескольких вузов из разных стран, по завершении которых можно получить два диплома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко рассказал студентам в Гродно, что готов поддержать идею о создании сетевого университета
Студенты предлагают создать сетевой университет СНГ. Президент поддержал эту идею.
Конечно, выпускников волнует вопрос трудоустройства. Ситуация на рынке такая, что за некоторых специалистов работодатель готов побороться (речь идет в первую очередь о программистах). Но так везет не всем. Это можно исправить в кооперации с работодателями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр образования, глава Администрации, в правительстве сориентируйте всех наших начальников. Они хоть пусть приходят сюда и показываются, показываются ребятам. Чтобы они знали, что есть такие вузы и есть руководитель предприятия, который хочет, чтобы отсюда на БелАЗ или МАЗ, МТЗ поехали люди работать. Это правильно.
Самый популярный вопрос у студентов – сугубо материальный, он касался возведения нового общежития: в Гродно его ждут уже несколько лет. Александр Лукашенко пообещал, что строительство продолжится.
Больше информации о визите Александра Лукашенко в университет имени Янки Купалы здесь.