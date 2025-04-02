Восемь комплектов наград разыграны во второй день чемпионата Беларуси по плаванию

В Бресте продолжается открытый чемпионат страны по плаванию. Участие в турнире принимают более 300 спортсменов из Беларуси и России, в том числе все лидеры нашей национальной команды, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Во второй день соревнований состоялось 8 финалов. Победителями стали Алина Змушко, Анастасия Кулешова, Иван Шамшурин, Владимир Мамекин, Алексей Рылько и Константин Курочкин. Кроме того, золотые медали в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем завоевали спортсменки из Брестской области, а в мужской эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием равных не было квартету из Минска.