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Восемь комплектов наград разыграны во второй день чемпионата Беларуси по плаванию

02 апреля 2025 20:13
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В Бресте продолжается открытый чемпионат страны по плаванию. Участие в турнире принимают более 300 спортсменов из Беларуси и России, в том числе все лидеры нашей национальной команды, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Во второй день соревнований состоялось 8 финалов. Победителями стали Алина Змушко, Анастасия Кулешова, Иван Шамшурин, Владимир Мамекин, Алексей Рылько и Константин Курочкин. Кроме того, золотые медали в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем завоевали спортсменки из Брестской области, а в мужской эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием равных не было квартету из Минска.

# Плавание

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