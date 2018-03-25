«Таланту нужен толчок, а дальше он должен преодолеть невзгоды и сложности сам». Итоги большого разговора Президента с творческой молодёжью

Новости Беларуси. Молодость – это часто синоним прогресса, движения вперед, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без смены поколений ни у одного государства нет будущего. На неделе Александр Лукашенко встретился и ответил на все вопросы творческой молодежи. Первое, что бросается в глаза – у нас много не просто творческих парней и девчат, а активных молодых людей, тех, кто что-то делает – рисует, изобретает, музицирует. Второй момент, исходя из вопросов, которые они задавали – молодым людям небезразлично будущее страны. За общением наблюдала наш политический обзреватель Юлия Бешанова. Юлия Бешанова, СТВ:

В зале – почти три сотни человек. Творческая элита. Будущие звезды большой сцены. Победители конкурсов, стипендиаты Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи, их преподаватели. Буквально сразу Александр Лукашенко признает: люди искусства – ранимые и даже в чем-то обидчивые. К ним и отношение особое. Но и ответственность тоже повышенная. Ребята подмечают сходство с политической партитурой. Тут тоже важна импровизация. Строго по нотам сыграешь вряд ли. Александр Лукашенко теорию подтверждает: ответственный политик лишний раз не рискует, но место творчеству все же есть. И примеры приводит – из жизни.

«Я рискнул»: Александр Лукашенко о том, как был принят Декрет «О развитии цифровой экономики» Юлия Бешанова:

И обратите внимание на атмосферу. В зале никакого напряжения и волнения. Президент говорит с молодежью на одном языке. Это ли не пример взаимопонимания и взаимной заинтересованности? Если ты поставил цель и будешь к ней идти, преодолевая трудности – обязательно получится! Александр Лукашенко:

Если вы сильно захотели, положите в основу этого желания благородную цель. Не завоевать чьи-то страны, не убить кого-то ради своей цели – не дай Бог. А вот эту благородную цель. Второе. Надо иметь к этому способность, а лучше талант. То есть это один из важнейших критериев. Но он будет ничто без страшной работы, как у нас говорят спортсмены – пахоты. Знаете, желание добиться во имя благородной цели, желание ее добиться, иметь к этому способность, а лучше – талант и неимоверный труд. И получится. Я даже часто так думаю: вот иногда не получается. Таких целей, проблем много было в стране иногда. Но ты все равно идешь и думаешь: но он же там увидит, что ты благородной цели хочешь добиться. Год, полтора, два, иногда три – и получается. Придет, если ты поставил цель и будешь к ней идти, будешь идти, преодолевая трудности – обязательно получится! Не может не получиться – это я знаю точно.

Юлия Бешанова:

Больше трех с половиной часов откровенного диалога – о глобальном и, конечно, личном. Какие проблемы в культурной сфере? Как их решать и во что это обойдется? И может ли талантливый, но не обеспеченный проложить себе дорогу к славе трудолюбием? Таланту нужен толчок, а дальше он должен преодолеть невзгоды и сложности сам Александр Лукашенко:

Таких людей, которым надо подарить инструмент, в стране немного: пусть тысяча, пусть две, пусть пять, даже десять. Это хорошо, если будет больше. Надо найти и подарить. Но надо знать, кому. И вот эту систему отбора – это самое сложное – в спорте, в искусстве, культуре, потому что это с талантами связано. Не талантливый на лыжах бегать не будет, стрелять не будет. Вот, биатлонистов много, а Домрачева – одна. Это талант, понимаете? Это – талант. Их немного. Поэтому это надо сделать. Как зернышки, их надо из общества повыковыривать (извините за эту фразу) и обеспечить всем необходимым. Таланту нужен толчок, а дальше он должен преодолеть невзгоды и сложности сам. Если он будет царапаться в этой жизни до крови, исцарапает пальцы, как в науке говорят, и ногти посдирает с рук, тогда он будет действительно талантливым человеком и звездой. А наше дело – наблюдать и помогать. И для этого инструменты все в Беларуси есть, в том числе и те фонды, куда мы денег не жалеем. И вы там определяйтесь, кому там отдавать эти деньги. Творческая молодежь и студенческая молодежь – два фонда. Денег там достаточно. Заниматься надо. Юлия Бешанова:

Таланты нужно выкристаллизовывать с самого раннего детства. Искать если не в детском саду, то в школе точно. Отсюда и понятная риторика главы государства. В Беларуси школьному образованию уделяется большое внимание. Плюс – личный опыт Президента, как отца школьника.

Не надо перегружать детей, им дать основу нужно в школе Александр Лукашенко:

Не надо перегружать детей, им дать основу нужно в школе. Не надо их делать в школе студентами. Какой результат мы сейчас получили: все плачут, стенают и так далее, что дети – в армию некого выбрать, не из кого, потому что они нездоровы. Да потому что у нас дети перегружены сидячей этой работой. В мое время этого не было. Правда, мы пешком ходили за 4 километра в школу туда и обратно. Но не важно. И сегодня же можно детей вывести, чтобы они двигались. Поэтому очень важно, чтобы они еще занимались и спортом. Юлия Бешанова:

Главная задача государства – создать условия для развития талантов. Например, построить базы, где можно заниматься творчеством. Встреча проходила на обновленной площадке. Театр, который был создан больше 30 лет назад, вплоть до недавнего времени не имел собственного дома. А само здание было аварийным. Вложили деньги, и вот она – вторая жизнь «молодежки». Но, чтобы решать внутренние проблемы, не должно быть внешних. Стабильность и безопасность – вот те киты, на которых держится любое государство. Об этом Президент говорил уже не раз. Современное оружие, боеспособная армия. И это не угрозы, не запугивание и ни в коем случае не демонстрация силы. Мы – мирные люди, но с белорусским суверенитетом придется считаться.

Нам пришлось создавать современное оружие Александр Лукашенко:

Понимая, что мы – суверенная, независимая Беларусь и четко осознавая, что никто нам счастья не подарит в виде безопасности нашего государства, наоборот, большинство будет смотреть искоса: да, пусть попадут в соответствующую ситуацию, приползут, ну а мы посмотрим: помочь им или не помочь. Я, как Президент, первый Президент страны, не могу с такой философией согласиться. И нам надо было обеспечить собственными силами свою безопасность. А это огромные деньги. Я просто привожу пример, который на слуху, опять же повторяю. Нам пришлось создавать современное оружие, ракетное. У нас и компетенции в этом плане было всего ничего. Но мы его создали. И мы его создали за полтора года. Но это был большой риск – потратить немалые деньги. Трудно было представить. Конечно, рисковал, творчески к этому подходил, собирая творческих людей для того, чтобы эти создать «Полонезы». Сейчас уже третье поколение в течение трех лет создаем – ракеты. Но она нам нужна. Была как сдерживающий фактор. Когда такое у тебя оружие на стенке висит (по-народному говоря), никто сюда не сунется. Юлия Бешанова:

Этот посыл – во многом внутри страны. Государство контролирует ситуацию и гарантирует безопасность. Но в век интернет-скоростей замыкаться – не вариант. Отсюда и вопрос к Президенту о его присутствии во всемирной паутине. В популярных сетях его странички пока нет. И здесь дело вовсе не в желании оградиться от общения. Скорее, наоборот – Александр Лукашенко общается с молодежью с явным удовольствием. Но будет ли честным привлекать к такому разговору помощников? Александр Лукашенко рассказал, почему не завёл аккаунт в Instagram

Юлия Бешанова:

В интернете приобрести популярность легко. Но такая слава мало стоит. Классическое творчество несет большую смысловую нагрузку, формирует каркас и где-то духовность нации. Безусловно, самый востребованный жанр – это кино. Но есть вопросы к качеству современного кинематографа. На одной чаше весов – прибыль, на другой – историческая правда. Не надо скатываться на неправду, на банальщину для того, чтобы привлечь зрителя Александр Лукашенко:

В основе должна лежать правда. Вот вы затронули два фильма ("Матильда", "Смерть Сталина" -- прим. ред.) . Я посмотрел и тот, и этот. У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживают. И я даже время пожалел, что затратил. Если о «Матильде» говорить – красивые съемки. Сделано художественно. Говорят: «Художественный вымысел для киношников позволителен». Да, я согласен. Оформляйте красиво, художественно, но сделайте так, чтобы это было правдиво. Да, красивая девушка, красивые артисты, царь и так далее, сюжет закрученный более-менее. Но меня привлекли только съемки. А все вот эти внешние перипетии для того, чтобы вокруг реального этого образа что-то нарисовать. Допустимо это или нет? Допустимо, только не надо скатываться на неправду, на банальщину для того, чтобы привлечь зрителя. Что касается фильма «Смерть Сталина», я через несколько минут понял, что что-то тут не то. Я не знал, что он за пределами страны снят. Когда мне его передали по интернету, я включил телевизор, начал смотреть, думаю: что-то не то. Да это же в Америке где-то там снято! Тогда всё понятно. Правда состояла в том (только мы до сих пор сами не знаем – правда или нет), что Сталин умер. Ну а эта грубая непонятная суета, и все объясняют, что это стиль такой этого фильма – это комедия и так далее. Дешевая комедия. Ну они так это видят у себя нас. Они так видят часть нашей истории. Ну и на здоровье. Наша работа в том, чтобы показать реальную нашу историю и не допускать каких-то ошибок, чтобы они полоскали так, как они это делали. Наверное, правда еще этого фильма состоит в том, что все-таки нарушения закона и прав человека, когда жизнь отдельных людей ни во что не ставилась – это тоже, наверное, было, что недопустимо, ни для Сталина, ни для кого, ни для меня – кто обладает властью.

Юлия Бешанова:

Спрашивали главу государства и о современном искусстве, спорте, музыке, кумирах. Их, кстати, нет у Александра Лукашенко. А подводя итоги теплого, дружеского разговора, ребята подарили Президенту картину. На полотне – малая родина Президента.

Кстати, об этом тоже говорили на встрече. Как часто молодые таланты получают звездную огранку за пределами Беларуси. А должно быть наоборот: сначала признание здесь, на родине.