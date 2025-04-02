Белорусские спасатели нашли тела пяти погибших под завалами в Мьянме

Наша страна поддерживает не только своих граждан, но готова оказать помощь и поддержку другим государствам. Так, белорусские спасатели уже вторые сутки работают на месте обрушения гостиницы в Мьянме. Поиски не прекращаются круглосуточно. Специалисты успели обследовать пять объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря нашему отряду спецназначения удалось извлечь из-под завалов пятерых погибших. Условия, в которых приходится работать специалистам, очень сложные. По последним данным, у берегов Мьянмы вновь произошло землетрясение магнитудой 5.0. Однако спасательно-разведывательные операции продолжаются. Наши специалисты, как и местные жители, не теряют надежды обнаружить выживших.

Однако число погибших продолжает расти. В списке жертв уже более 3 тысяч человек. Почти вдвое больше пострадавших. Одни лишились крова, другие боятся возвращаться в многоэтажки и разбивают палаточные лагеря на улице. Острая нехватка продовольствия и чистой воды усугубляет ситуацию.

Напомним, мощнейшее за последнюю сотню лет землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. В стране объявлен национальный траур.