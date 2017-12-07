Кадровый четверг: Александр Лукашенко назначил новых замминистров и ректоров

Новые лица в дипломатическом корпусе, назначены послы в ЮАР и Аргентину, а также в местной вертикали власти и ректорате некоторых вузов. Для каждого президент поставил конкретные задачи. Дипломатам, например, следует пересмотреть стратегию работы. Речь о том, чтобы наращивать свое присутствие в тех странах, где растет товарооборот. Ну а руководителей районов и администраций Александр Лукашенко ориентирует всегда исходить из принципа справедливости.

При чем, к строительству, например, подход должен быть грамотным. Чтобы жить и работать на белорусской земле было удобно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Идёте на передовую. И сразу экзамен. Выборы в местные органы. Главные действующие лица – вы. Как бы там мы сегодня не говорили о том, что Ермошина, Центризбирком. Она ответственный юридически орган, а вся организационная работа – глава Администрации Президента и на вас. Всё должно быть достойно, прилично. Власть должна демонстрировать свою силу и свою уверенность в осуществлении своих полномочий.

Это для вас главный вопрос, второе люди – честность и порядочность. Главный принцип – справедливость, другого не дано. Естественно, вы отвечаете за конкретную территорию и чужих людей, чужих предприятий для вас там быть не должно. Делить предприятия на формы коммунальные или республиканские ни в коем случае нельзя. Это ваши предприятия. Смело действуйте, частное ли, государственное – не важно. Мы отвечаем с вами за людей. А там работают люди.

Следующий год в стране пройдет под знаком наведения порядка. Так что хозяйственность во главе угла. Страна готовиться к Евроиграм. Но это далеко не единственный масштабный форум, где Беларусь выступит хозяйкой. Поток гостей и туристов будет увеличиваться.

Но, разумеется, местной власти нужно решать и ряд экономических задач. Это хорошо известно новым руководителям Горецкого райисполкома – им стал Сергей Кулагин, в Узденский район назначен Сергей Савицкий. Главой администрации Советского района Гомеля – будет работать Сергей Редюк, Центрального – Дмитрий Лебедь.

Сергей Кулагин, председатель Горецкого райисполкома Могилевской области: Глава государства поставил задачи провести выборы на «отлично» и навести порядок на земле. Это первоочередные. А в остальном разговор шел о людях, чтобы вливались в коллективе, соответственно, по справедливости к людям относились, не давали людей обижать.

Сергей Савицкий, председатель Узденского райисполкома Минской области:

Вопрос, который четко был несколько раз подчеркнут – это именно на следующий год наведение порядка на земле в стране, особенно в тех городах, на местах, также наведение порядка на сельскохозяйственных территориях и сельскохозяйственных предприятиях.

Министерству иностранных дел предстоит, прежде всего, определиться на сотрудничество, с какими странами направлять усилия и ресурсы.

Александр Лукашенко:

Нам надо серьезно сейчас посмотреть на работу наших загранпредставительств и посольств. Вот, допустим, Африка, сейчас обсуждаем. Нам надо определиться, с какими странами мы будем работать. Мы же не Китай и не Соединенные Штаты Америки со своими ресурсами и прочее, что пойдем во всю Африку. Нам нужны страны, где мы будем работать. Ну если мы побывали в Египте, посмотрели, мы побывали в Судане и так далее, там за что-то зацепились. И то еще надо смотреть на перспективу. Египет – да, это узловая важная страна, там уже начинаем работать.

Вот, посол в ЮАР. А что с ЮАР, какой у нас товарооборот? Какие у нас контакты с ЮАР? ЮАР уступает Зимбабве по нашим контактам. Поэтому нам надо в будущем посмотреть и, может быть, от каких-то посольств и уйти, если у нас там нет интереса и если там нет сотрудничества.

Нам надо четко определиться, что и на какие страны мы будем делать упор. И, может быть, в Зимбабве и не держать там сегодня представительство из 10 дипломатов. Может, там будет один посол и помощник на тот объем работ, который присутствует. Но мы уже заложим основу развития посольства. Если мы будем там развивать наше присутствие, если будет расти товарооборот, мы будем наращивать наше представительство. То есть пришло время еще раз пересмотреть нашу вот эту стратегию.

Представлять интересы страны в ЮАР отправится Александр Сидорук. По совместительству он будет также послом в Анголе, Зимбабве, Намибии и Мозамбике.