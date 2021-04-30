Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Новые руководители в системе МВД, СМИ и местной вертикали

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения и в местной вертикали власти. Речь о Гродненской и Минской областях. Так, председатель Мостовского райисполкома стал первым заместителем губернатора Гродненской области. Глава комитета экономики Минского облисполкома Денис Курленко перешел на должность заместителя председателя Минского облисполкома. Вороновский район возглавит Дмитрий Захарчук, а Игорь Бобырь – администрацию Ленинского района Гродно. Перестановки и в Государственном комитете по стандартизации, новые лица в гомельском госконтроле. Решения о назначении на некоторые должности Президент принимал после личной беседы с кандидатами. Как это было – расскажет Алена Сырова.

В последние полгода редкий кадровый день во Дворце Независимости обходится без людей в погонах – все же обстоятельства формируют тенденцию. И пусть острый период позади, но вопрос укрепления национальной безопасности по-прежнему основополагающий.

Да, министры определяют стратегию, но ведь дальше все идет по цепочке. В итоге общий результат в высокой степени зависит от исполнителей на местах. Потому к подбору кандидатов на должности областных руководителей милиции подход очень скрупулезный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, насколько вы погрузились в изучение кандидатур и насколько вы уверены в том, что мы правильно поступаем?

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

В каждом из этих офицеров я уверен, со всеми работал на земле, не только в должности министра внутренних дел. Мы с ними прошли УВД. И с генералом Астрейко, Шуляковским, со всеми лично я работал. В городе Минске, в Витебской области, в Минской области. Поэтому всех знаю.

– То есть своих подтягиваешь?

– Никак нет. Я их знаю просто лично. Люди действительно надежные, я в них уверен, это не просто слова. Что касается недостатков, есть особенности характера.

– Ну а какие у Александра Витальевича особенности характера?

– Немножко иногда мягковат в принятии решений по отношению к подчиненным, когда надо принять, может быть, где-то и порезче. Но это тем не менее не мешает, а, наоборот, это в определенных моментах сплачивает коллектив.

– Ну, генералы мягкими не должны быть.

– Так точно. Кадровые перестановки 30 апреля и в сфере СМИ. В Белтелерадиокомпании два новых зама у председателя: Дмитрий Примшиц и Сергей Гусаченко. Последний назначен первым заместителем руководителя крупнейшего медиахолдинга страны. Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании

Важная информация для тех, кто переживает за настоящее и будущее внешнеполитической жизни Беларуси. В польском Белостоке появился новый генконсул.

Отдельного внимания заслуживают перестановки в местной вертикали власти. Президент не раз говорил о роли руководителей на местах, особенно в решении экономических вопросов. И коль в 2020-м пандемийном году сельское хозяйство помогло удержать показатели на приемлемом уровне, то этот блиц от Президента вполне оправдан. Александр Лукашенко:

Как вообще в твоем районе дела сейчас?