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Александр Лукашенко: «Мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей»

30 апреля 2021 18:53
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние полгода редкий кадровый день во Дворце Независимости обходится без людей в погонах – все же обстоятельства формируют тенденцию. И пусть острый период позади, но вопрос укрепления национальной безопасности по-прежнему основополагающий.

Александр Лукашенко: «Мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей»-1

Да, министры определяют стратегию, но ведь дальше все идет по цепочке. В итоге общий результат в высокой степени зависит от исполнителей на местах. Потому к подбору кандидатов на должности областных руководителей милиции подход очень скрупулезный.

Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»

Президенту одних рекомендаций и досье недостаточно. Александр Лукашенко приглашает на встречу потенциальных назначенцев, чтобы составить о каждом свое впечатление. Ведь пока решение не принято, есть возможность обозначить все подводные камни и особенности, которые могут или не могут помешать эффективной работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр, неужели ты мягковат? На тебя посмотришь, не скажешь.

Александр Лукашенко: «Мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей»-4

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Товарищ Президент, все решения, которые принимаются, – не просто стараюсь, а для себя поставил задачу подходить обоснованно. Считаю, что данная политика в лице руководителя правильна, потому что даже принимая непопулярные решения, после этого смело смотрю людям в глаза и никаких обид, никакой вины за собой не вижу, если даже принимаю непопулярные решения для самого человека, руководствуясь только законом и справедливостью.

Александр Лукашенко: «Мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей»-7

Александр Лукашенко:
Я так в шутку сказал, что генералы мягкими не бывают и прочее. Если можно мягко и мягче принимать решения, это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей.

Да, надо аккуратно, с плеча не надо рубить. Но коль решение приняли или надо принимать решение, тут уже колебаний быть не должно.

Александр Лукашенко: «Мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей»-10

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