Александр Лукашенко: «Мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей»

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние полгода редкий кадровый день во Дворце Независимости обходится без людей в погонах – все же обстоятельства формируют тенденцию. И пусть острый период позади, но вопрос укрепления национальной безопасности по-прежнему основополагающий.

Да, министры определяют стратегию, но ведь дальше все идет по цепочке. В итоге общий результат в высокой степени зависит от исполнителей на местах. Потому к подбору кандидатов на должности областных руководителей милиции подход очень скрупулезный. Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону» Президенту одних рекомендаций и досье недостаточно. Александр Лукашенко приглашает на встречу потенциальных назначенцев, чтобы составить о каждом свое впечатление. Ведь пока решение не принято, есть возможность обозначить все подводные камни и особенности, которые могут или не могут помешать эффективной работе. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Александр, неужели ты мягковат? На тебя посмотришь, не скажешь.

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:

Товарищ Президент, все решения, которые принимаются, – не просто стараюсь, а для себя поставил задачу – подходить обоснованно. Считаю, что данная политика в лице руководителя правильна, потому что даже принимая непопулярные решения, после этого смело смотрю людям в глаза и никаких обид, никакой вины за собой не вижу, если даже принимаю непопулярные решения для самого человека, руководствуясь только законом и справедливостью.