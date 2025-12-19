Новости по тегу #Дмитрий Захарчук

Эффективность работы будет оцениваться по трем базовым индикаторам: росту реальной заработной платы, увеличению инвестиций в основной капитал и снижению долговой нагрузки на местные бюджеты.
Сейчас как раз ведется анализ предложений, которые могут найти отображение в новом законе об обращениях граждан.
«Я вам тысячу раз говорил: для того, чтобы не погиб скот вот в этом хозяйстве, забрали и отвезли в хорошее хозяйство. Пусть откармливают».
Спойлер: очень даже хорошо! За 3,5 месяца более 50 жителей написали обращения в виртуальную книгу жалоб.
Какие вопросы теперь будут решать быстрее? Какие возможности председатели ждали дольше всего? Как положения указа изменят жизнь регионов и страны в целом? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Каждый из нас хочет, чтобы дома было аккуратно, недорогостоящий, но качественный ремонт, возле дома аккуратно было. В том числе и в регионах, на той территории, где ты являешься де-юре и де-факто хозяином».
Новый статус местных органов – это аванс доверия руководителям, который направлен на то, чтобы эффективнее решать вопросы населения.
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