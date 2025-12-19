Прямой эфир

Новости по тегу #Дмитрий Захарчук

200 молочно-товарных комплексов планируется построить в будущей пятилетке
19 декабря 2025 12:05

200 молочно-товарных комплексов планируется построить в будущей пятилетке

В Гродненской области состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики
28 ноября 2025 17:32

В Гродненской области состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики

Головы поснимаю точно – Лукашенко напомнил о своём поручении о падеже скота
14 июня 2025 16:35

Головы поснимаю точно – Лукашенко напомнил о своём поручении о падеже скота

В Волковыске запустили чат-бот для устранения беспорядков в городе и районе – как успехи?
11 июня 2025 17:16

В Волковыске запустили чат-бот для устранения беспорядков в городе и районе – как успехи?

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу
03 марта 2025 19:04

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу

Все руководители без исключения в душе являются конкурентами – глава Волковысского района
03 марта 2025 17:49

Все руководители без исключения в душе являются конкурентами – глава Волковысского района

Больше не надо ждать решения из центра – как Указ Президента изменил работу исполкомов?
01 марта 2025 17:31

Больше не надо ждать решения из центра – как Указ Президента изменил работу исполкомов?

«Люди воспринимают это как акт справедливости, которую сделал СССР». Мнение о Западной Беларуси в составе Польши
29 августа 2022 18:13

«Люди воспринимают это как акт справедливости, которую сделал СССР». Мнение о Западной Беларуси в составе Польши

«И концертная программа будет, и развлекательные представления». Как в Вороново готовятся ко Дню народного единства?
29 августа 2022 18:00

«И концертная программа будет, и развлекательные представления». Как в Вороново готовятся ко Дню народного единства?

«Здесь мы найдём очень много ярких звёздочек». Божена Еремич о выборе места для первого филиала Национальной школы красоты
04 апреля 2022 19:56

«Здесь мы найдём очень много ярких звёздочек». Божена Еремич о выборе места для первого филиала Национальной школы красоты

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Новые руководители в системе МВД, СМИ и местной вертикали
30 апреля 2021 21:28

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Новые руководители в системе МВД, СМИ и местной вертикали

Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании
30 апреля 2021 10:46

Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании