Александр Лукашенко во время назначений в МВД: защитить миллионы людей – вот это вопрос

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая складывается. И внутри относительно, вроде говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя. Да и внешне. Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело работать заместителем, второе дело – возглавлять в это непростое, опять же повторюсь, время эти коллективы.

Если можно мягко и мягче принимать решения – это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, даже жестоко, если на то пошло. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Сами по себе мы бы выжили, и никто бы нас не заметил. А вот защитить миллионы людей (да и транзитная страна – интересы пересекаются) – вот это вопрос. Поэтому надо аккуратно, с плеча не надо рубить, но коль решения приняли или надо принимать решение, тут уже колебаний быть не должно.