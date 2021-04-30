Александр Лукашенко во время назначений в МВД: защитить миллионы людей – вот это вопрос

Новости Беларуси. 30 апреля Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В трех областях новые начальники милиции. Рокировки в руководстве Белтелерадиокомпании и новые лица в местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 апреля Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В трех областях новые начальники милиции. Рокировки в руководстве Белтелерадиокомпании и новые лица в местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании
Начальником управления внутренних дел Минского облисполкома назначен Александр Астрейко, прежде он занимал пост начальника УВД Брестского облисполкома. На его место пришел Олег Шуляковский, который до этого занимал должность первого заместителя начальника УВД Гомельского облисполкома – начальника криминальной милиции. Пост начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома занял Дмитрий Резенков. До настоящего времени он был первым заместителем начальника УВД Витебского облисполкома.
Кандидатуры главе государства представили госсекретарь Совбеза и министр внутренних дел. Обращаясь к новым руководителям, Президент подчеркнул: церемониться, защищая страну, не стоит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три четверти страны мы сегодня вашими должностями прикрываем в этой непростой ситуации, которая складывается. И внутри относительно, вроде говорят, спокойно, но успокаиваться нельзя. Да и внешне. Ребята идут на должности такого высокого уровня впервые. Одно дело работать заместителем, второе дело – возглавлять в это непростое, опять же повторюсь, время эти коллективы.
Если можно мягко и мягче принимать решения – это будет хорошо. Но выполняться они должны жестко, даже жестоко, если на то пошло. Вы люди в погонах, и обстановка нам диктует, что мы церемониться особо не должны, защищая интересы наших людей. Мы же не сами себя защищаем. Сами по себе мы бы выжили, и никто бы нас не заметил. А вот защитить миллионы людей (да и транзитная страна – интересы пересекаются) – вот это вопрос. Поэтому надо аккуратно, с плеча не надо рубить, но коль решения приняли или надо принимать решение, тут уже колебаний быть не должно.