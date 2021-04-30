Глава УВД Гродненского облисполкома: киберпреступность увеличивается в разы, и мы должны обеспечить противодействие ей

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние полгода редкий кадровый день во Дворце Независимости обходится без людей в погонах – все же обстоятельства формируют тенденцию. И пусть острый период позади, но вопрос укрепления национальной безопасности по-прежнему основополагающий.
Новый начальник милиции Гродненской области Дмитрий Резенков планирует усилить работу по направлению противодействия киберпреступности. По опыту работы в Витебской области это направление сегодня он считает важнейшим.
Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:
Созданы соответствующие подразделения. Поступление по линии уголовного розыска на сегодняшний день снижается.
Если в качестве примера привести Витебскую область, на сегодня на 20 % снизились по сравнению с таким же аналогичным периодом прошлого года. И если брать преступления в сфере кибернетики, киберпреступность, то она увеличивается в разы. И это говорит о том, что мы переходим на новый уровень. И понятное дело, что мы должны обеспечить противодействие преступности уже на новом уровне, именно в этой плоскости.
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