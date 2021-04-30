Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Астрейко в Минскую область возвращается после четырех лет работы в брестском регионе, где теперь его заменит Олег Шуляковский. Карьера офицеров развивается по горизонтали, потому работа, по сути, не новая, но в нюансы оперативной обстановки регионов все же предстоит вникнуть, здесь есть свои особенности.

Что до мягкости генерала Астрейко, о которой говорили, то, возможно, при нынешних обстоятельствах и специфике работы в центральном регионе, это где-то даже поможет выполнить поручение Главнокомандующего.

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:

Я считаю, что те меры реагирования, которые были после августа и в окончании 2020 года, они оказали должное влияние, и есть возможность уже планомерно работать как с точки зрения проведения оперативно-разыскных мероприятий и общепрофилактических – не просто по стабилизации, а по наведению дальнейшего порядка и профилактике возможных противоправных проявлений, если у кого-то еще такое желание осталось.

Я думаю, что в целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону, и меры реагирования, независимо от личности, будут применяться, исходя из той законодательной базы, которая имеется в нашей стране.