Прямой эфир

Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»

30 апреля 2021 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»-1

Александр Астрейко в Минскую область возвращается после четырех лет работы в брестском регионе, где теперь его заменит Олег Шуляковский. Карьера офицеров развивается по горизонтали, потому работа, по сути, не новая, но в нюансы оперативной обстановки регионов все же предстоит вникнуть, здесь есть свои особенности.

Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»-4

Что до мягкости генерала Астрейко, о которой говорили, то, возможно, при нынешних обстоятельствах и специфике работы в центральном регионе, это где-то даже поможет выполнить поручение Главнокомандующего.

Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»-7

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Я считаю, что те меры реагирования, которые были после августа и в окончании 2020 года, они оказали должное влияние, и есть возможность уже планомерно работать как с точки зрения проведения оперативно-разыскных мероприятий и общепрофилактических – не просто по стабилизации, а по наведению дальнейшего порядка и профилактике возможных противоправных проявлений, если у кого-то еще такое желание осталось.

Я думаю, что в целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону, и меры реагирования, независимо от личности, будут применяться, исходя из той законодательной базы, которая имеется в нашей стране.

Глава УВД Миноблисполкома: «В целом уже все поняли, что необходимо жить строго по закону»-10

Читайте также:

Александр Лукашенко во время назначений в МВД: защитить миллионы людей – вот это вопрос

Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Астрейко # Олег Шуляковский # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В эти сроки должны справиться». Наталья Кочанова о ходе строительства нового комплекса на «Нафтане»
30 апреля 2021 17:56

«В эти сроки должны справиться». Наталья Кочанова о ходе строительства нового комплекса на «Нафтане»

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?
30 апреля 2021 17:50

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?

«Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия». Николай Межевич о планировавшемся в Беларуси госперевороте
30 апреля 2021 17:19

«Литва не могла быть организатором столь сложного мероприятия». Николай Межевич о планировавшемся в Беларуси госперевороте