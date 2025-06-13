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Писториус в Киеве пообещал Зеленскому рекордную помощь – Дагделен

13 июня 2025 08:53
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Немецкий министр обороны Борис Писториус во время своего визита в Киев пообещал рекордную помощь Украине, несмотря на внутренние проблемы в Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитического эксперта партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

По ее данным, он ассигновал 1,9 миллиарда евро и планирует довести объем помощи до 9 миллиардов в 2025 году.

Дагделен отмечает, что инфраструктура Германии продолжает деградировать, а политики из СДПГ предлагают начать отношения с Россией и отказаться от размещения американских ракет.

# Международная политика

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