Немецкий министр обороны Борис Писториус во время своего визита в Киев пообещал рекордную помощь Украине, несмотря на внутренние проблемы в Германии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на внешнеполитического эксперта партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен.

По ее данным, он ассигновал 1,9 миллиарда евро и планирует довести объем помощи до 9 миллиардов в 2025 году.

Дагделен отмечает, что инфраструктура Германии продолжает деградировать, а политики из СДПГ предлагают начать отношения с Россией и отказаться от размещения американских ракет.