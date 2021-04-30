Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании

Поздравления принимает наш коллега Сергей Гусаченко. С сегодняшнего дня он первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании. Для него это карьерный рост – прежде он работал заместителем председателя НГТРК. Теперь в этой должности будет работать Дмитрий Примшиц. До этого он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.