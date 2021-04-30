Сергей Гусаченко назначен первым заместителем председателя Белтелерадиокомпании

Новости Беларуси. 30 апреля Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Рокировки в руководстве Белтелерадиокомпании и новые лица в местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 апреля Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Рокировки в руководстве Белтелерадиокомпании и новые лица в местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поздравления принимает наш коллега Сергей Гусаченко. С сегодняшнего дня он первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании. Для него это карьерный рост – прежде он работал заместителем председателя НГТРК. Теперь в этой должности будет работать Дмитрий Примшиц. До этого он был заместителем директора по научной и инновационной работе Института экономики НАН Беларуси.
Также 30 апреля Президент дал согласие на назначение руководителей в местной вертикали. Речь о Гродненской и Минской областях. Так, председатель Мостовского райисполкома стал первым заместителем губернатора Гродненской области. Глава комитета экономики Минского облисполкома Денис Курленко перешел на должность заместителя председателя Минского облисполкома. Вороновский район возглавит Дмитрий Захарчук. А Игорь Бобырь – администрацию Ленинского района Гродно.