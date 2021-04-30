Новый зампредседателя Миноблисполкома: «Нужно смотреть перспективы развития каждого региона»
Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последние полгода редкий кадровый день во Дворце Независимости обходится без людей в погонах – все же обстоятельства формируют тенденцию. И пусть острый период позади, но вопрос укрепления национальной безопасности по-прежнему основополагающий.
Денис Курленко – новый заместитель губернатора Минской области. Теперь вместе с главой облисполкома Александром Турчиным он намерен добиться того, чтобы каждому жителю центрального региона – сельчанину или горожанину – было одинаково комфортно. Ведь понятно, что уровень достатка в районах, где работают промышленные гиганты страны, значительно выше.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Необходимо те ресурсы, те возможности государственные, которые мы имеем, правильно и рационально направлять в те регионы, которые требуют этого в первую очередь. Давайте говорить откровенно: близлежащие регионы (я не буду называть к городу Минску – инвестор туда сам придет), а вот регионы отдаленные, где может быть трудовой потенциал не такой широкий, где какие-то инфраструктурные моменты не так развиты, вот туда инвестор идет неохотно. Поэтому здесь нужно смотреть перспективы развития каждого региона на среднесрочную перспективу и исходя из этого уже работать с каждым регионом индивидуально.