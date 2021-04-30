Александр Лукашенко: «Уже голову в руки взяли некоторые, которые случайно туда попали»

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные руководители должны обеспечить благоприятную для спокойной работы обстановку, не допускать, чтобы общественно-политическая ситуация выходила из-под контроля. Акцент на гродненский регион, который в 2020 году был одним из наиболее протестно настроенных.

Новый зампредседателя Миноблисполкома: «Нужно смотреть перспективы развития каждого региона»