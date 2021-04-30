Александр Лукашенко: «Уже голову в руки взяли некоторые, которые случайно туда попали»

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные руководители должны обеспечить благоприятную для спокойной работы обстановку, не допускать, чтобы общественно-политическая ситуация выходила из-под контроля. Акцент на гродненский регион, который в 2020 году был одним из наиболее протестно настроенных.
Новый зампредседателя Миноблисполкома: «Нужно смотреть перспективы развития каждого региона»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вообще ситуация, с твоей точки зрения, опытного человека, в Гродно? То есть опасений не вызывает она у вас?
Игорь Бобырь, глава администрации Ленинского района Гродно:
У меня нет. Я вижу, что уже пошло очень резко на спад.
Александр Лукашенко:
Ну, наверное, уже голову в руки взяли некоторые, которые случайно туда попали там, эмоционально. Многому нас жизнь научила, особенно в конце последнего года, особенно тебя. Поэтому выводы мы должны все сделать из того, что произошло. Я только что генералам говорил: хорошо, что это случилось: мы знаем, кто есть кто, с кем можно работать, с кем нельзя, и сами можем сделать определенные выводы на будущее. Потому что недостатков и у нас хватало. Нам надо обратить на это внимание.