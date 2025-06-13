Видел тела вокруг себя. В авиакатастрофе в Индии нашли единственного выжившего

Единственным выжившим в авиакатастрофе Boeing 787-8 Dreamliner является гражданин Великобритании Виваш Кумар Рамеш. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он видел вокруг себя тела после падения авиалайнера на окраине Ахмадабада.

Полицейские подтвердили его личность, отметив, что он находился на месте 11A. Рамеш возвращался в Великобританию после визита к семье и летел вместе со своим братом, который сидел в другом ряду.

Утром самолет Air India разбился, набрав высоту 190 метров, после чего начал стремительное падение. На борту самолета находились 242 человека.

В результате падения лайнера на здание общежития для врачей погибли более 290 человек, в том числе 20 студентов. Спасатели смогли найти только одного выжившего на месте крушения.