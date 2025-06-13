Как избежать развития рефлюксной болезни? Узнали у врача-гастроэнтеролога
Рефлюксная болезнь считается одним из наиболее распространенных гастроэнтерологических заболеваний. При таком состоянии желудочная кислота или пища возвращаются обратно в пищевод. Это может вызывать неприятные симптомы и со временем приводить к серьезным осложнениям. Согласно статистике, до 30% взрослого населения испытывают симптомы, связанные с рефлюксом, как минимум раз в месяц.
Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:
Желудочно-пищеводная симптоматика – это изжога, отрыжка, тошнота, тяжесть, вздутие, боли по ходу пищевода. Внепищеводная симптоматика – это осиплость голоса, кашель, болезненности, затруднения глотания слюны, какие-то боли в сердце, какие-то непонятные дискомфортные ощущения в подключичной области и даже подлопаточной области.
Основная причина рефлексной болезни связана с недостаточной функцией нижнего пищеводного сфинктера. Эта мышца должна открываться, когда мы глотаем, чтобы пропускать пищу в желудок, а затем закрываться, чтобы предотвратить обратный поток. Когда сфинктер ослаблен или не работает должным образом, кислота из желудка может попадать в пищевод, вызывая болезненные ощущения.
Артур Гатальский:
Рефлюксная болезнь – это хроническое заболевание, оно может плюс-минус поддерживаться на одной стадии заболевания, но бывает так, что и заболевания прогрессируют даже на фоне приема таблеток. Чаще всего это происходит из-за того, что идет длительное хроническое обжигание слизистой оболочки в нижней трети пищевода. Слизистая пищевода получает постоянный хронический длительный ожог. Слизистая прожигается до мышечного слоя, образуются стриктуры, рубцы, сужения, то есть организм пытается защититься от длительного воздействия кислоты на пищевод. Бывает так, что весь этот процесс может озлокачествиться.
Способствовать заболеванию может ожирение, беременность, а также потребление определенных продуктов, таких как цитрусовые, шоколад, острая или жирная пища. Важен и образ жизни. Стрессы, недостаток физической активности и нерегулярный режим питания могут спровоцировать обострение заболевания.
Артур Гатальский:
При наличии симптомов рефлюксной болезни советую обратиться пациенту либо к терапевту, либо к гастроэнтерологу для сбора анамнеза и назначения фиброгастродуоденоскопии, которая покажет процент поражения слизистой пищевода желудка, выяснит, есть ли какие-то очаги эрозии как в пищеводе, так и в желудке, язв, каких-то более запущенных изменений, что-то наподобие как стриктура или какой-то подозрительный эпителий в поле зрения, когда будет смотреть эндоскопист. Рефлексная болезнь, поскольку это длительное хроническое рецидивирующее заболевание, с ним нужно научиться жить и подружиться.
Понимание того, как работает наш организм, как пища влияет на наше самочувствие – важный шаг. Лечение рефлексной болезни часто начинается с диеты. Врачи также могут рекомендовать избегать поздних приемов пищи и сна в горизонтальном положении сразу после ужина.
Артур Гатальский:
Используются определенные препараты, такие как обволакивающие, то, что будет обволакивать и восстанавливать слизистый барьер пищевода и желудка. Также применяются препараты для подавления кислотопродукции, если мы говорим о каких-то эрозивно-язвенных поражениях пищевода и желудка. Но бывают еще и такие ситуации, что рефлюксная болезнь может быть без проявлений как клинических, так и эндоскопических. Тогда есть смысл попробовать в данной ситуации простимулировать желудочную кислотность, чтобы повлиять на пищеводный сфинктер, то есть употребление кислоты внутрь.
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