Как избежать развития рефлюксной болезни? Узнали у врача-гастроэнтеролога

Рефлюксная болезнь считается одним из наиболее распространенных гастроэнтерологических заболеваний. При таком состоянии желудочная кислота или пища возвращаются обратно в пищевод. Это может вызывать неприятные симптомы и со временем приводить к серьезным осложнениям. Согласно статистике, до 30% взрослого населения испытывают симптомы, связанные с рефлюксом, как минимум раз в месяц.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Желудочно-пищеводная симптоматика – это изжога, отрыжка, тошнота, тяжесть, вздутие, боли по ходу пищевода. Внепищеводная симптоматика – это осиплость голоса, кашель, болезненности, затруднения глотания слюны, какие-то боли в сердце, какие-то непонятные дискомфортные ощущения в подключичной области и даже подлопаточной области. Основная причина рефлексной болезни связана с недостаточной функцией нижнего пищеводного сфинктера. Эта мышца должна открываться, когда мы глотаем, чтобы пропускать пищу в желудок, а затем закрываться, чтобы предотвратить обратный поток. Когда сфинктер ослаблен или не работает должным образом, кислота из желудка может попадать в пищевод, вызывая болезненные ощущения. Артур Гатальский:

Рефлюксная болезнь – это хроническое заболевание, оно может плюс-минус поддерживаться на одной стадии заболевания, но бывает так, что и заболевания прогрессируют даже на фоне приема таблеток. Чаще всего это происходит из-за того, что идет длительное хроническое обжигание слизистой оболочки в нижней трети пищевода. Слизистая пищевода получает постоянный хронический длительный ожог. Слизистая прожигается до мышечного слоя, образуются стриктуры, рубцы, сужения, то есть организм пытается защититься от длительного воздействия кислоты на пищевод. Бывает так, что весь этот процесс может озлокачествиться.