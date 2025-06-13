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Изучили тренды TikTok и узнали, как это применить для СМИ! Студенты из Гродно рассказали о своём исследовании

13 июня 2025 09:03
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В Минске недавно подвели итоги II Республиканского конкурса молодежных аналитических проектов. Более 300 ребят представили 109 проектов из самых разных сфер жизни и экономики.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анжелика Стефанович и Матвей Писаренко, студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Что это такое?

Изучили тренды TikTok и узнали, как это применить для СМИ! Студенты из Гродно рассказали о своём исследовании-2

Анжелика Стефанович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Если говорить о нашем проекте, скажем так, коротко и доступно, то мы проанализировали современные функции, фишки и особенности в TikTok, которые цепляют молодежь, привлекают их внимание, попытались определить какие-то рекомендации для наших телевизионных СМИ, что следует использовать, чтобы привлечь молодежь к нашим традиционным СМИ.

Подробности в видео.

# Конкурс # Студенты # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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