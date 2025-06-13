Изучили тренды TikTok и узнали, как это применить для СМИ! Студенты из Гродно рассказали о своём исследовании

Илья Нечаев, ведущий: Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Что это такое?

В Минске недавно подвели итоги II Республиканского конкурса молодежных аналитических проектов. Более 300 ребят представили 109 проектов из самых разных сфер жизни и экономики.

Анжелика Стефанович, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Если говорить о нашем проекте, скажем так, коротко и доступно, то мы проанализировали современные функции, фишки и особенности в TikTok, которые цепляют молодежь, привлекают их внимание, попытались определить какие-то рекомендации для наших телевизионных СМИ, что следует использовать, чтобы привлечь молодежь к нашим традиционным СМИ.