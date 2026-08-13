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Новости по тегу #Денис Курленко

В Миноблисполкоме обсудили итоги соцэкономразвития за первое полугодие
13 августа 2026 16:50

В Миноблисполкоме обсудили итоги соцэкономразвития за первое полугодие

ВРП Минской области достиг почти 55 млрд рублей по итогам 2025 года
27 февраля 2026 14:50

ВРП Минской области достиг почти 55 млрд рублей по итогам 2025 года

Итоги социально-экономического развития обсудили на заседании Миноблисполкома
28 августа 2025 14:50

Итоги социально-экономического развития обсудили на заседании Миноблисполкома

В Минске состоялось собрание делегатов ВНС от Минской области
17 апреля 2025 13:33

В Минске состоялось собрание делегатов ВНС от Минской области

В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона за 2024-й
25 февраля 2025 13:53

В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона за 2024-й

Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни
28 декабря 2024 17:28

Настоящая любовь – это не только романтика. Пара, которая 50 лет вместе, рассказала о семейной жизни

Товарооборот Минской области и Китая за 2024 год ожидается на уровне 2,5 млрд долларов
06 декабря 2024 13:43

Товарооборот Минской области и Китая за 2024 год ожидается на уровне 2,5 млрд долларов

Александр Турчин встретился с генеральным менеджером крупнейшей китайской компании Алексом Сю
26 августа 2024 19:21

Александр Турчин встретился с генеральным менеджером крупнейшей китайской компании Алексом Сю

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?
30 апреля 2024 11:22

В Минске обновили Республиканскую доску почёта – кто теперь в списках?

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?
23 апреля 2024 20:06

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

Рекордный урожай кукурузы, новые рабочие места и не только. Каких успехов достигла Минщина в 2023-м?
29 декабря 2023 18:16

Рекордный урожай кукурузы, новые рабочие места и не только. Каких успехов достигла Минщина в 2023-м?

Минский облисполком подвёл итоги работы за год
28 декабря 2023 17:15

Минский облисполком подвёл итоги работы за год