Новости по тегу #Денис Курленко

Объем валового регионального продукта вырос на 1,5% по сравнению с прошлым годом.
В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития.
Объем валового регионального продукта вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим периодом. В Миноблисполкоме озвучили итоги социально-экономического развития региона.
В Беларуси идет подготовка к важнейшему государственному событию – заседанию Всебелорусского народного собрания.
В 2024-м центральный регион сформировал почти пятую часть ВВП страны. Отмечен темп роста валового регионального продукта на 5 %.
Вместе супруги Курленко пережили множество событий – от радостей до трудностей, но всегда поддерживали друг друга.
По итогам года двусторонний товарооборот ожидается на уровне 2,5 миллиарда долларов. Сферы интересов – мясомолочная продукция, машиностроение, а также медицинское оборудование.
Сухое молоко, мясо и субпродукты из Беларуси будут поставляться на рынки Поднебесной. Прорабатывается вопрос экспорта или производства и колбасных изделий.
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