Келлог: США знают, как будет выглядеть мирное соглашение РФ и Украины

США объединили предложения Москвы и Киева по мирному разрешению конфликта, составив общий список условий. По словам специального посланника президента США Кита Келлога, главным пунктом является всеобъемлющее прекращение огня. Об этом пишет ТАСС.

«Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки», – сказал он.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня в Стамбуле, где состоялся обмен предложениями по урегулированию. Россия предлагала пути прекращения огня и передачи тел погибших украинских военнослужащих.

Также стороны согласились обменяться тяжелобольными и пленными до 25 лет, а Украина предоставила список детей, потерявших связь с родителями. Киев предлагает провести следующую встречу в конце июня.