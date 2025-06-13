Прямой эфир

Келлог: США знают, как будет выглядеть мирное соглашение РФ и Украины

13 июня 2025 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Келлог: США знают, как будет выглядеть мирное соглашение РФ и Украины-0

США объединили предложения Москвы и Киева по мирному разрешению конфликта, составив общий список условий. По словам специального посланника президента США Кита Келлога, главным пунктом является всеобъемлющее прекращение огня. Об этом пишет ТАСС.

«Мы знаем, как это выглядит. Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки», – сказал он.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 2 июня в Стамбуле, где состоялся обмен предложениями по урегулированию. Россия предлагала пути прекращения огня и передачи тел погибших украинских военнослужащих.

Также стороны согласились обменяться тяжелобольными и пленными до 25 лет, а Украина предоставила список детей, потерявших связь с родителями. Киев предлагает провести следующую встречу в конце июня.

Фото: pixabay

# Международная политика # США

Другие новости рубрики

Все новости
ЦАХАЛ ликвидировала трое высокопоставленных командиров Ирана
13 июня 2025 08:33

ЦАХАЛ ликвидировала трое высокопоставленных командиров Ирана

Видел тела вокруг себя. В авиакатастрофе в Индии нашли единственного выжившего
13 июня 2025 08:19

Видел тела вокруг себя. В авиакатастрофе в Индии нашли единственного выжившего

ЕС введёт новые пошлины на сельхозпродукцию из Беларуси и России
13 июня 2025 07:49

ЕС введёт новые пошлины на сельхозпродукцию из Беларуси и России