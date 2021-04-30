«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это летом-осенью 2020-го правоохранителям можно было «что-то не доглядеть», сославшись на занятость наведением порядка на улицах и решением глобальных задач. Но теперь-то можно и нужно возвращаться к рутинным вопросам. Хотя пример, который привел Президент, хотелось бы считать из ряда вон выходящим. В субботу, 24 апреля, во время визита главы государства в Наровлю губернатор обмолвился, что есть в регионе факты воровства скота, которые списывают на падеж.

Едва ли кто-то думал, что Александр Лукашенко оставит эту историю без реакции. Совпадение ли, но 30 апреля в Гомельской области появился председатель Комитета госконтроля.