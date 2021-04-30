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«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?

30 апреля 2021 17:50
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Рокировки у правоохранителей и в сфере СМИ. Так, новые руководители милиции теперь сразу в трех областях – Брестской, Гродненской и Минской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?-1

Это летом-осенью 2020-го правоохранителям можно было «что-то не доглядеть», сославшись на занятость наведением порядка на улицах и решением глобальных задач. Но теперь-то можно и нужно возвращаться к рутинным вопросам. Хотя пример, который привел Президент, хотелось бы считать из ряда вон выходящим.

В субботу, 24 апреля, во время визита главы государства в Наровлю губернатор обмолвился, что есть в регионе факты воровства скота, которые списывают на падеж.

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?-4

Едва ли кто-то думал, что Александр Лукашенко оставит эту историю без реакции. Совпадение ли, но 30 апреля в Гомельской области появился председатель Комитета госконтроля.

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас там занимаетесь и вы, и прокуратура этим вопросом. Надо посмотреть вообще это по стране. Это что за рыночные отношения? Жестоко к этому вопросу надо подходить. Не надо забывать о тех ошибках и недостатках, которые у нас были. Забудем повторится снова. Поэтому на пульсе надо держать руку.

Ну и еще раз хочу вас попросить и обратить ваше внимание – очень аккуратно ведите себя. Потому что скрыть ничего невозможно. Вы это не хуже меня должны понимать и знаете. Ну невозможно скрыть ничего.

«Это что за рыночные отношения?» На какую проблему в сельском хозяйстве обратил внимание Александр Лукашенко?-10

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# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Геннадий Соловей # Алена Сырова # Фотофакт

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