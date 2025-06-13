ЦАХАЛ успешно перехватила все иранские беспилотники

Израильская армия успешно перехватила все иранские БПЛА, направленные на территорию страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильский новостной портал Ynet.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова сообщила, что некоторые дроны были перехвачены за пределами израильского воздушного пространства.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал крупную операцию против военных объектов и ядерной программы Ирана, чтобы предотвратить угрозу для существования государства.

Израильские ВВС наносили удары по ключевым районам, включая Тегеран и Натанз. По данным СМИ, среди погибших – высокопоставленные военные и ученые-ядерщики.

Иранский лидер аятолла Али Хаменеи выступил с осуждением атак, пригрозив Израилю «ужасной судьбой». В качестве ответной меры Израиль объявил чрезвычайное положение, прикрыл свое воздушное пространство и усилил меры безопасности.