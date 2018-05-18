18 мая: Что было. Интернациональная пятница Президента/МВД хочет мира в семье/Новое калийное дело

Две встречи – два вектора

У Александра Лукашенко сегодня был, можно так сказать, интернациональный день. Он встретился с министром иностранных дел Эквадора Марией Гарсес. В отношениях между странами сейчас такой период, когда сотрудничество нуждается в ревизии. «Надо посмотреть, что у нас получилось, может быть, от чего-то отказаться и наметить план действий на ближайшую перспективу. Нам не стоит брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить», – говорил глава государства. Стороны согласились, что между Беларусью и Эквадором сложились хорошие политические отношения, а вот торгово-экономическую сферу, несмотря на рост показателей, надо поднять на более высокий и конкретный уровень.

Гораздо все масштабнее с Китаем. Президент попросил приехать в свою резиденцию китайского посла Цуй Цимина. Тем было немало: и подготовка к июньскому саммиту ШОС, и проблемные вопросы сотрудничества обеих стран, парка «Великий камень». В конце мая в Беларусь приедет зампредседателя КНР Ван Цишань. Надо было обговорить с послом визит высокого гостя. Словом, многовекторность нашей внешней политики -- не декларация, а реальные действия, которые нашли подтверждение и этим майским днем.

Кто кого любит…

Шокирующую историю о девчонках, которых годами насиловал родной папаша, мы поведали в начале года. И подобные драмы в нашей жизни, увы, совсем не редкость. Сексуальное насилие, кулачное воспитание жен и детей, унижения – эти факты, конечно же, имеют правовую квалификацию. Ежегодно в Беларуси фиксируется около 3 тысяч семейных преступлений. Еще больше административных правонарушений. Каждый месяц в милицию поступает свыше 10 тысяч сигналов, разбирательство по которым заканчивается примирением близких.

Однако сколько таких конфликтов вообще не выходит за пределы спален и кухонь!

Проблему обсуждают на «круглых столах». Недавно такой международный диалог прошел в Минске. Ей посвящают кинофорумы. О минском международном кинофестивале против насилия в семье вы тоже можете почитать на сайте. А сейчас вот подвели итоги национальной информационной кампании «Не молчи! Останови насилие в семье!» Словом, белорусское общество, говоря языком совбеза ООН, выражает обеспокоенность. Вот почему нужен отдельный закон. МВД постаралось и подготовило концепцию такого законопроекта. До июля его хотят согласовать со всеми заинтересованными, – на рассмотрение в Совмин, в октябре отдать на прочтение Президенту. Если после принятия документа мужики перестанут лупить своих жен, это будет самый эффективный закон за всю историю цивилизации.

Преступность без границ?

Извините, но как-то уже боязно за страну становится. Каждый день аресты начальников, взятки, хищения, коррупционеры на каждом шагу… Это напрягает уже больше, чем наркоманы какие-нибудь. И что поражает, – не одиночки, а целые группы попадают. То аж 22 уголовных дела возбуждено против чиновников Барановичского исполкома, то целый взвод таможенников судят, то директоров предприятий, как по призыву, по камерам рассаживают…. С такими делами, земляки, нам еще долго строить сильную и процветающую Беларусь.

Вот сегодня опять новость: семь контрабандистов по поддельным документам вывезли в Польшу 12,5 тонн удобрений. И хотя было это в 2010-2012 годах, аферу раскрыли, фигуранты заключены под стражу. А можем вспомнить месячной давности эпизод: крупная схема хищений удобрений раскрыта в Гомельской области. Там не мелочились. При обыске изъято более 100 тонн удобрений, приготовленных к отправке в Россию. Послушайте: у нас целая армия правоохранителей и контролеров на душу населения! Когда же она справится, наконец, с ворами и коррупцией? Есть ли у нас границы преступности?

В.Д.