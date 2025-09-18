Гигин: Европа поражена миллионами украинских мигрантов, многие из которых – носители бандеровской идеологии

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Посмотрите, как поляризируется общество в Польше сейчас. И вот это все на фоне того, что Европа поражена этими миллионами украинских мигрантов, многие из которых являются носителями бандеровской идеологии, смыкаются (как в организме это проходит, вот эти клетки смыкаются), формируя устойчивое объединение в целых городах. Это все ужасающее будущее Европы. Главная угроза безопасности нашей лежит к западу от наших границ. Потому что вот эта слабая политическая система, которая насыщена современными технологиями, современным оружием, лютой идеологией технократического фашизма, которую мы наблюдаем сейчас в Западной Европе, – это огромная угроза и для нас.

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