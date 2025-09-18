Гигин: Европа поражена миллионами украинских мигрантов, многие из которых – носители бандеровской идеологии

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Посмотрите, как поляризируется общество в Польше сейчас. И вот это все на фоне того, что Европа поражена этими миллионами украинских мигрантов, многие из которых являются носителями бандеровской идеологии, смыкаются (как в организме это проходит, вот эти клетки смыкаются), формируя устойчивое объединение в целых городах. Это все ужасающее будущее Европы. Главная угроза безопасности нашей лежит к западу от наших границ. Потому что вот эта слабая политическая система, которая насыщена современными технологиями, современным оружием, лютой идеологией технократического фашизма, которую мы наблюдаем сейчас в Западной Европе, – это огромная угроза и для нас.
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