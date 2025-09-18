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Гигин: Европа поражена миллионами украинских мигрантов, многие из которых – носители бандеровской идеологии

18 сентября 2025 19:39
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы. 

Гигин: Европа поражена миллионами украинских мигрантов, многие из которых – носители бандеровской идеологии-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Посмотрите, как поляризируется общество в Польше сейчас. И вот это все на фоне того, что Европа поражена этими миллионами украинских мигрантов, многие из которых являются носителями бандеровской идеологии, смыкаются (как в организме это проходит, вот эти клетки смыкаются), формируя устойчивое объединение в целых городах. Это все ужасающее будущее Европы. Главная угроза безопасности нашей лежит к западу от наших границ. Потому что вот эта слабая политическая система, которая насыщена современными технологиями, современным оружием, лютой идеологией технократического фашизма, которую мы наблюдаем сейчас в Западной Европе, – это огромная угроза и для нас.

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# Григорий Азаренок # Вадим Гигин # Международная политика

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