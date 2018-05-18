Прямой эфир

За 2 года более 12 тонн продукции «Беларуськалия» злоумышленники незаконно вывезли в Польшу

18 мая 2018 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства крупной контрабанды калийных удобрений в Польшу. В деле замешаны 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2 года более 12 тонн продукции «Беларуськалия» злоумышленники незаконно вывезли в Польшу-1

Известно, что за 2 года незаконной деятельности им удалось вывезти более 12 тонн продукции «Беларуськалия». Стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.

За 2 года более 12 тонн продукции «Беларуськалия» злоумышленники незаконно вывезли в Польшу-4

Товар сопровождался поддельными документами с указанием реквизитов ряда подконтрольных фигурантам фирм. Местом изготовления указывались российские компании. В отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело. Все они взяты под стражу.

За 2 года более 12 тонн продукции «Беларуськалия» злоумышленники незаконно вывезли в Польшу-7

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр
18 мая 2018 06:35

На заводе «Полимир» в Новополоцке рабочий упал в песчаный фильтр

МАЗ врезался в легковушку на Партизанском проспекте
17 мая 2018 19:37

МАЗ врезался в легковушку на Партизанском проспекте

На проспекте Дзержинского произошло два ДТП с участием мотоциклистов
17 мая 2018 19:35

На проспекте Дзержинского произошло два ДТП с участием мотоциклистов