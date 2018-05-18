За 2 года более 12 тонн продукции «Беларуськалия» злоумышленники незаконно вывезли в Польшу

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства крупной контрабанды калийных удобрений в Польшу. В деле замешаны 7 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что за 2 года незаконной деятельности им удалось вывезти более 12 тонн продукции «Беларуськалия». Стоимость превышает 3,5 миллиона рублей.