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Кубок Беларуси по водному поло стартовал в Минске

18 сентября 2025 20:03
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В Кубке Беларуси по водному поло принимают участие семь команд. В этом сезоне соревнования проходят по новым правилам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по водному поло стартовал в Минске-2

Формат турнира традиционный. Сперва групповой раунд, а обладатель главного трофея дружины определят в стыковых поединках. Кубок Беларуси – это первый турнир, где участники ведут борьбу по новым правилам.

Кубок Беларуси по водному поло стартовал в Минске-4

Александр Ковель, начальник национальной команды Беларуси по водному поло:
Время владения мячом уменьшено с 30 до 28 секунд, время владения мячом после удара с 20 до 18 и одно из главных изменений: площадка стала не 30, а 25 метров, повысилась зрелищность, увеличилась динамичность игры.

Пока для нашей национальной сборной международный календарь закрыт и единственным выездом за границу является чемпионат России, где наши парни уже второй год подряд замыкают топ-3 в высшем дивизионе. Сильнейших белорусских ватерполистов тщательно отслеживают как российские клубы, так и представители других стран.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования

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