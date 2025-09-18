Кубок Беларуси по водному поло стартовал в Минске

В Кубке Беларуси по водному поло принимают участие семь команд. В этом сезоне соревнования проходят по новым правилам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Формат турнира традиционный. Сперва групповой раунд, а обладатель главного трофея дружины определят в стыковых поединках. Кубок Беларуси – это первый турнир, где участники ведут борьбу по новым правилам.

Александр Ковель, начальник национальной команды Беларуси по водному поло:

Время владения мячом уменьшено с 30 до 28 секунд, время владения мячом после удара с 20 до 18 и одно из главных изменений: площадка стала не 30, а 25 метров, повысилась зрелищность, увеличилась динамичность игры.

Пока для нашей национальной сборной международный календарь закрыт и единственным выездом за границу является чемпионат России, где наши парни уже второй год подряд замыкают топ-3 в высшем дивизионе. Сильнейших белорусских ватерполистов тщательно отслеживают как российские клубы, так и представители других стран.