Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье

Новости Беларуси. Международный кинофестиваль против насилия в семье 16 марта открылся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показывают несколько лент. Это картина латвийского режиссера Дидра Смилтена «Выброшенные из гнезда» и немецкий фильм «Чужая» Фео Аладаго.

Среди неравнодушных зрителей в зале замечены студенты и ученые, которые изучают проблему семейных конфликтов. После просмотра организованы тематические дискуссии.

Марина Ананенко, руководитель проекта Фонда ООН в области народонаселения Беларуси:

Проблема насилия актуальная не только для республики Беларусь. Она имеет комплексный характер и актуальна для всех стран мира. По международной статистике каждая третья женщина подвергается одной из форм насилия.

Александра Малинок, аспирант кафедры социальной и семейной психологии БГПУ:

Я уверена, у многих студентов, которые находились на просмотре данного фильма, был внутренний отклик. Многие наши ребята в рамках волонтерской практики посещают детские дома, приюты, поэтому для них это очень важно.