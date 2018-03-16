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Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье

16 марта 2018 17:54
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Новости Беларуси. Международный кинофестиваль против насилия в семье 16 марта открылся в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье-1

Показывают несколько лент. Это картина латвийского режиссера Дидра Смилтена «Выброшенные из гнезда» и немецкий фильм «Чужая» Фео Аладаго.

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье-4

Среди неравнодушных зрителей в зале замечены студенты и ученые, которые изучают проблему семейных конфликтов. После просмотра организованы тематические дискуссии.

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье-7

Марина Ананенко, руководитель проекта Фонда  ООН в области народонаселения Беларуси:
Проблема насилия актуальная не только для республики Беларусь. Она имеет комплексный характер и актуальна для всех стран мира. По международной статистике каждая третья женщина подвергается одной из форм насилия.

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье-10

Александра Малинок, аспирант кафедры социальной и семейной психологии БГПУ:
Я уверена, у многих студентов, которые находились на просмотре данного фильма, был внутренний отклик. Многие наши ребята в рамках волонтерской практики посещают детские дома, приюты, поэтому для них это очень важно.

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье-13

Неподдельные истории и откровенные диалоги зрители могут увидеть до 19 марта. Вход в кинотеатр бесплатный.

# Насилие # общество # Фотофакт

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