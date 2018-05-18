Президент Беларуси – министру иностранных дел Эквадора: «Я очень рассчитываю на реальный план действий на перспективу»

Новости Беларуси. Президент считает необходимым подвергнуть ревизии отношения Беларуси с Эквадором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава государства заявил 18 мая на встрече с министром иностранных дел и миграции этой страны Марией Фернандой Эспиносой Гарсес. Она находится с официальным визитом в нашей стране. В 2017 взаимный товарооборот вырос на 90%. Однако в основном за счет импорта эквадорских товаров. В свою очередь белорусские производители увеличили экспорт всего на 9 позиций. Среди них – калийные и азотные удобрения, нефтепродукты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основой наших взаимоотношений, а поэтому основой нашего плана, так называемой дорожной карты должно стать торгово-экономическое сотрудничество. Это база, это основа. Но согласитесь, что нам не стоит брать на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить. Ни Эквадор, ни Беларусь.

Поэтому и нужна ревизия всего сделанного и старых планов. Тем не менее наши стратегические планы на перспективу должны быть достаточно напряженными. Мы должны взять на себя обязательство и товарооборот диверсифицировать, и повысить его. Чтобы Беларусь для Эквадора, а вы для нас были друзьями и партнерами не просто на словах, а чтобы под этим была солидная основа. Поэтому я очень рассчитываю на реальный план действий на перспективу.