В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает

Новости Беларуси. Все жители Солигорского района смогут получить скорую коммунальную помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новая система работает так: в случае бытовой поломки человек звонит по номеру 115. Далее диспетчер обрабатывает заявку и в течении 10 минут мастер ЖКХ через мобильный приложение узнает о неполадке и сразу отправляется на объект.

Такая система позволяет в несколько раз быстрее решать коммунальные вопросы.

Александр Чемоданов, директор Солигорского ЖКХ:

Работнику не надо возвращаться в ЖЭС, не надо связываться по телефону с мастером, уточнять что-то. Необходимо выполнить такие-то работы, для чего надо закупить такие-то материалы. Это он отображает в мобильном приложении, которое автоматически отражается в единой информационной базе 115.

Если заявка может быть устранена непосредственно в его присутствии, он тут же принимает меры, устраняет ее, и точно также посредством мобильного телефона отмечает, что заявка выполнена.