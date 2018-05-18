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В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает

18 мая 2018 15:28
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Новости Беларуси. Все жители Солигорского района смогут получить скорую коммунальную помощь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает-1

Новая система работает так: в случае бытовой поломки человек звонит по номеру 115. Далее диспетчер обрабатывает заявку и в течении 10 минут мастер ЖКХ через мобильный приложение узнает о неполадке и сразу отправляется на объект.

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает-4

Такая система позволяет в несколько раз быстрее решать коммунальные вопросы.

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает-7

Александр Чемоданов, директор Солигорского ЖКХ:
Работнику не надо возвращаться в ЖЭС, не надо связываться по телефону с мастером, уточнять что-то. Необходимо выполнить такие-то работы, для чего надо закупить такие-то материалы. Это он отображает в мобильном приложении, которое автоматически отражается в единой информационной базе 115.

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает-10

Если заявка может быть устранена непосредственно в его присутствии, он тут же принимает меры, устраняет ее, и точно также посредством мобильного телефона отмечает, что заявка выполнена.

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает-13

Приложение «Мобильный мастер» работает пока в тестовом режиме на 10 мобильных телефонах. Дополнительной функцией стала встроенная в телефоны система GPS, которая отслеживает и места нахождения мастеров ЖЭС.

# Коммунальное хозяйство # общество # Александр Чемоданов # Фотофакт

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