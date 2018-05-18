Прямой эфир

Какие темы поднимались на форуме «Давайте поговорим об этом» с Натальей Водяновой?

18 мая 2018 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наталья Водянова продолжила тему женского здоровья на форуме «Давайте поговорим об этом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторами встречи выступил Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 

Какие темы поднимались на форуме «Давайте поговорим об этом» с Натальей Водяновой?-1

Дискуссию также посвятили проблемам домашнего насилия, прав людей с ограниченными возможностями и вопросам полового воспитания молодежи.

Какие темы поднимались на форуме «Давайте поговорим об этом» с Натальей Водяновой?-4

Организаторы уверены: табу на эти темы приводят к печальным последствиям. Например, пострадавшие от побоев боятся обращаться за помощью, ВИЧ-инфицированные опасаются огласки, а подростки не знают, как правильно защитить себя от инфекций.

Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира

# Социальная помощь # общество # Наталья Водянова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
10-балльные пробки, подтоплен проспект Независимости: последствия грозы в Минске
18 мая 2018 17:00

10-балльные пробки, подтоплен проспект Независимости: последствия грозы в Минске

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает
18 мая 2018 15:28

В Солигорске появилась услуга «Мобильный мастер». Как это работает

Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира
18 мая 2018 14:25

Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира