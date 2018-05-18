Какие темы поднимались на форуме «Давайте поговорим об этом» с Натальей Водяновой?

Новости Беларуси. Наталья Водянова продолжила тему женского здоровья на форуме «Давайте поговорим об этом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторами встречи выступил Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Организаторы уверены: табу на эти темы приводят к печальным последствиям. Например, пострадавшие от побоев боятся обращаться за помощью, ВИЧ-инфицированные опасаются огласки, а подростки не знают, как правильно защитить себя от инфекций.

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