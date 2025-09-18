Вадим Гигин рассказал, что может привести к расколу общества

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Александр Григорьевич пришел к власти на волне некого народного противостояния отрицанию самих себя, уничтожению собственной идентичности, будь то советской, будь то досоветской, когда народу хотели навязать, вот этот Верховный Совет, о котором опять-таки говорил Президент, с этой позняковской фракцией, где 26-27 представителей БНФ диктовали коммунистическому большинству... 360 было депутатов. Диктовали фактически повестку дня. Когда была зашкаливающая коррупция. Александр Григорьевич пришел против этого. И дальше, в ходе реального революционного действия, революции Александра Лукашенко, в ходе политической деятельности формировались постепенно постулаты, которые мы сейчас утвердили как основы идеологии белорусского государства. Разница есть. Когда революционная партия с идеологией рвется к власти и берет эту власть, и затем свою сформированную заранее идеологию пытается внедрять в это общество, у нас произошло все наоборот. Мы бились против навязывания нам неолиберальной идеологии, этого ультралиберализма и ультранационализма. И в ходе нашей практической работы сформировали основные постулаты, во что мы верим. Так, может быть, и не надо нам искать эту синюю птицу в нескольких фразах, сформированную идею некую. Тем более мы видим, эта национальная идея зачастую на каком-то этапе возвышает тот или иной народ, в итоге его ниспровергает, разрушая государство. Ведь идею можно сформулировать так, что часть общества ее воспримет, а часть общества настолько будет резко против, что это приведет к возникновению внутреннего раскола. А нам этого нужно избежать.

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