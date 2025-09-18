Вадим Гигин рассказал, что может привести к расколу общества

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Александр Григорьевич пришел к власти на волне некого народного противостояния отрицанию самих себя, уничтожению собственной идентичности, будь то советской, будь то досоветской, когда народу хотели навязать, вот этот Верховный Совет, о котором опять-таки говорил Президент, с этой позняковской фракцией, где 26-27 представителей БНФ диктовали коммунистическому большинству... 360 было депутатов. Диктовали фактически повестку дня. Когда была зашкаливающая коррупция. Александр Григорьевич пришел против этого. И дальше, в ходе реального революционного действия, революции Александра Лукашенко, в ходе политической деятельности формировались постепенно постулаты, которые мы сейчас утвердили как основы идеологии белорусского государства. Разница есть. Когда революционная партия с идеологией рвется к власти и берет эту власть, и затем свою сформированную заранее идеологию пытается внедрять в это общество, у нас произошло все наоборот. Мы бились против навязывания нам неолиберальной идеологии, этого ультралиберализма и ультранационализма. И в ходе нашей практической работы сформировали основные постулаты, во что мы верим. Так, может быть, и не надо нам искать эту синюю птицу в нескольких фразах, сформированную идею некую. Тем более мы видим, эта национальная идея зачастую на каком-то этапе возвышает тот или иной народ, в итоге его ниспровергает, разрушая государство. Ведь идею можно сформулировать так, что часть общества ее воспримет, а часть общества настолько будет резко против, что это приведет к возникновению внутреннего раскола. А нам этого нужно избежать.
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