Насилие в семье: «Что происходит»

Новости Беларуси. Практически половина женщин Беларуси внутри своей семьи подвергалась психологическому насилию. Практически каждая третья переживала или переживает физическое насилие. Каждый пятый мужчина внутри своей семьи порой испытывает то же самое. Что происходит в семьях, которые внешне кажутся вполне благополучными? Почему жертвы воспринимают насилие, как норму, и как вырваться из этого замкнутого круга? Это обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

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