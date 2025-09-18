«Мір, спакой і адзінства» – Вадим Гигин о национальной идее Беларуси

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Евгений Олейник, наш известный композитор, исполнитель, уже поздно ночью написал мне. Женя простит меня, думаю, он не против, если я процитирую. Он, в общем, свел к тому, что этот известный лозунг белорусский «Абы не было войны», то есть стремление к миру, уже может считаться частью национальной идеи. Я согласен с ним. На самом деле это так. Очевидно. Мне довелось, посчастливилось выступать на митинге вечером 17 сентября. Ведь финал какой был? Зараз няпростая пара. А калі час быў просты? Навокал шмат выклікаў і пагроз. Здаецца, свет з'ехаў з глузду. Миссия нашего народа – захаваць мір, спакой і адзінства. І мы здолеем зрабіць гэта, бо мы беларусы. Я ни в коем случае не претендую, что это какая-то национальная идея, но мне кажется, это очень близко к тому, что мы понимаем под национальной идеей. Мір, спакой і адзінства. Но, конечно же, это должно вызреть, это должно поддерживаться.
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