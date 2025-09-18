«Мір, спакой і адзінства» – Вадим Гигин о национальной идее Беларуси

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Евгений Олейник, наш известный композитор, исполнитель, уже поздно ночью написал мне. Женя простит меня, думаю, он не против, если я процитирую. Он, в общем, свел к тому, что этот известный лозунг белорусский «Абы не было войны», то есть стремление к миру, уже может считаться частью национальной идеи. Я согласен с ним. На самом деле это так. Очевидно. Мне довелось, посчастливилось выступать на митинге вечером 17 сентября. Ведь финал какой был? Зараз няпростая пара. А калі час быў просты? Навокал шмат выклікаў і пагроз. Здаецца, свет з'ехаў з глузду. Миссия нашего народа – захаваць мір, спакой і адзінства. І мы здолеем зрабіць гэта, бо мы беларусы. Я ни в коем случае не претендую, что это какая-то национальная идея, но мне кажется, это очень близко к тому, что мы понимаем под национальной идеей. Мір, спакой і адзінства. Но, конечно же, это должно вызреть, это должно поддерживаться.

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